Трамп к 13 кредитам, включая несколько 50-миллионных, взял дополнительно ипотеку

Американский президент Дональд Трамп взял в 2018 году ипотеку на $5 млн. Эта информация приведена в отчёте Офиса по правительственной этике о финансовых делах президента.

В отчёте заём обозначен как ипотечный кредит в размере от $5 млн до $25 млн.

Как пишет издание Palm Beach Daily News, сыновья Трампа купили у одной из сестёр президента дом с девятью комнатами во Флориде стоимостью $18,5 млн. По информации агентства "Рейтер", доля кредитных денег в этой покупке - $11,2 млн. Но нет такой декларации, в которой бы точно указывалась доля кредита самого президента.

За Трампом числится 14 кредитов, из них три очень крупных - на суммы, превышающие $50 млн.

Как отмечают в СМИ, ипотека в США - это то, что практикуют даже миллионеры. Процент по ипотечному кредиту обычно ниже, чем потенциальный доход от инвестирования средств. Так, кредит на дом во Флориде выдан Трампу под 4,5% годовых, а бизнесмен с таким опытом явно может вложить деньги или акции так, чтобы они приносили значительно больший доход

Информация дана РИА Новости.