Трамп изобразил пародию на сочувствие после задержания Алека Болдуина

Президент США Дональд Трамп пожелал актеру, часто изображавшему его в пародиях, удачи.

Американский президент Дональд Трамп пожелал удачи задержанному в Нью-Йорке актеру Алеку Болдуину. Он прокомментировал арест американского кинодеятеля после задержания.

По его словам, он желает Болдуину удачи, передает «Газета.ру».

Как сообщалось ранее, полиция задержала Болдуина в западной части Манхэттена за драку на парковке.

Причиной столь пристального внимания президента США к рядовому задержанию стало то, что Болдуин неоднократно изображал Трампа в телешоу Saturday Night Live.

Примечательно, что в прошлом году актер даже получил премию «Эмми» в номинации «Лучший актер второго плана в комедийном сериале» за пародию на Трампа.