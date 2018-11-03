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Трамп изобразил пародию на сочувствие после задержания Алека Болдуина
03 ноября 2018, 02:54 • 32 • В мире
Президент США Дональд Трамп пожелал актеру, часто изображавшему его в пародиях, удачи.
Американский президент Дональд Трамп пожелал удачи задержанному в Нью-Йорке актеру Алеку Болдуину. Он прокомментировал арест американского кинодеятеля после задержания.
По его словам, он желает Болдуину удачи, передает «Газета.ру».
Как сообщалось ранее, полиция задержала Болдуина в западной части Манхэттена за драку на парковке.
Причиной столь пристального внимания президента США к рядовому задержанию стало то, что Болдуин неоднократно изображал Трампа в телешоу Saturday Night Live.
Примечательно, что в прошлом году актер даже получил премию «Эмми» в номинации «Лучший актер второго плана в комедийном сериале» за пародию на Трампа.
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