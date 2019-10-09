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Трамп ищет источник утечки информации в Белом доме при помощи полиграфа - СМИ

09 октября 2019, 12:09  •  98 • Политика
Как сообщают СМИ, президент США Дональд Трамп ищет утечку информации в Белом доме при помощи полиграфа.
Президент США Дональд Трамп пытается найти источник утечки информации из Белого дома. Об этом пишет телеканала "360".
Согласно предварительным данным, глава государства хочет проверить всех своих подчинённых на полиграфе. Нечто похожее произошло в 2017 году, однако тогда процедуре помешали юридические тонкости.
Скандал вокруг переговоров Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским вынудил американского лидера вновь поднять вопрос. Более того, некоторые сотрудники Белого дома уже прошли допрос, чтобы доказать свою невиновность.

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