Трамп, инцидент под Керчью и ситуация на Украине: Основные вопросы к Путину на G20

В ходе пресс-конференции по итогам саммита G20, который завершился сегодня в аргентинском Буэнос-Айресе, президента России Владимира Путина буквально забросали вопросами на темы отношений РФ и США, а также о ситуации на Украине и оценке инцидента в Керченском проливе.

В основном журналистов интересовали перспективы возобновления диалога между Россией и США на высшем уровне президентов двух стран. Также сотрудники СМИ задавали вопросы по поводу напряженности в отношениях между Москвой и Киевом. Стоит ответить, что пресс-конференция российского лидера стала самой богатой на вопросы от журналистов на G20.

Об отмененной встрече с Трампом:

«Жаль, что нам не удается провести полноформатную встречу. Полагаю, она давно назрела. Надеюсь, что эта встреча все-таки состоится — когда американская сторона будет к этому готова».

«Я не думаю, что президент Трамп чего-то опасается, он очень опытный человек, взрослый».

Об инциденте в Керченском проливе:

«Мы изложили свою позицию, хронологию развития ситуации. Против этого трудно что-либо возразить. Какие могут быть возражения, если в судовом журнале прямо записано, что этим кораблям ставится задача скрытно проникнуть в наши территориальные воды и скрытно пройти Керченский пролив. Ну что это такое? Это спланированная провокация. Ну что здесь скажешь? Здесь возразить-то нечего».

«Начали удирать в нейтральные воды. Пограничники действовали в соответствии с приказами и уставами. Так бы действовали любые пограничные силы любого государства, если бы так нагло была нарушена их государственная граница».

О ситуации на Украине:

«Всегда войной легче прикрыть свои провалы в экономической и социальной политике: виноваты не они, виноват внешний агрессор. И в обнищании народа виноват внешний агрессор, и в том, что концы с концами не сходятся в государственном бюджете, нужно с протянутой рукой стоять и просить деньги у МВФ и у других спонсоров, перекладывая ответственность и нагрузку на будущие поколения».

«В условиях боевых действий, в условиях провокаций олигархической власти всегда легче продолжать политику, направленную на ограбление своего собственного народа и своего государства. Это тот случай, когда и у нас, и на Украине описывается несколькими словами: кому война, а кому мать родная».

«Действующее руководство Украины не заинтересовано в урегулировании ситуации вообще, а тем более мирными средствами. Это партия войны, и пока они у власти, война будет продолжаться».

Об ответных действиях:

«Мы никаких ограничений в отношении граждан Украины вводить не будем. Кроме того, мы, наоборот, пойдем по пути либерализации пребывания граждан Украины на нашей территории и либерализации получения ими российского гражданства, если кто-то из них этого хочет».