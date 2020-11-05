Трамп или Байден, на кого ставит Европа? Политолог-американист объяснил расклад сил

Европа хочет видеть президентом США Дональда Трампа, а надъевропейская элита и мафия в Европарламенте - Джо Байдена. Такое мнение высказал политолог-американист Владимир Можегов.

По его словам, жители Европы поддерживают Трампа, так как от него можно ожидать адекватной политики. К тому же он стремится исполнить свои предвыборные обещания.

Это будет национальная политика в идеологии многополярного мира, - цитирует Nation News слова Владимира Можегова.

При этом эксперт отмечает, что следует разделять Европу и надъевропейскую элиту и мафию Европарламента. Последним как раз таки выгодно, чтобы президентом США стал Джо Байден.