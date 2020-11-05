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Трамп или Байден, на кого ставит Европа? Политолог-американист объяснил расклад сил

05 ноября 2020, 13:05  •  112 • Политика
Политолог-американист Можегов рассказал, на кого ставит Европа на выборах в США. Эксперт считает, что европейцы за Трампа, а надъевропейская элита - за Байдена.
Европа хочет видеть президентом США Дональда Трампа, а надъевропейская элита и мафия в Европарламенте - Джо Байдена. Такое мнение высказал политолог-американист Владимир Можегов.
По его словам, жители Европы поддерживают Трампа, так как от него можно ожидать адекватной политики. К тому же он стремится исполнить свои предвыборные обещания.
Это будет национальная политика в идеологии многополярного мира, - цитирует Nation News слова Владимира Можегова.
При этом эксперт отмечает, что следует разделять Европу и надъевропейскую элиту и мафию Европарламента. Последним как раз таки выгодно, чтобы президентом США стал Джо Байден.

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