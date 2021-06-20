Трамп идёт войной против Байдена: в США начинаются митинги

Экс-президент США Дональд Трамп возобновляет митинги в поддержку своей программы. Первую встречу он проведёт с жителями штата Огайо 26 июня.

К новой серии митингов подготовлен специальный проморолик. Речь идёт о поддержке программы Make America Great Again ("Сделать Америку снова великой"), с которой Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах в 2016 году.

Одновременно с поддержкой своей программы Трамп решил усилить риторику против действующего президента США Джозефа Байдена. Возобновление митингов сторонников Трампа будет приурочено к промежуточным выборам в конгресс США, которые намечены на 2022 год. Он будет проводить агитацию за своих сторонников от Республиканской партии. Об этом сообщает "Спутник".

Ранее стало известно, что Дональд Трамп не исключает возможности своего участи в президентской избирательной кампании 2024 года. В эфире Fox News экс-глава Белого дома отметил, что "может решить победить демократов в третий раз".