Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Всё готово к большой войне": Предсказавший смерть президента Польши п...
План по спасению России провалился. Стране сулят катастрофу
"Вседозволенности положен предел": Американцев восхитила охрана Путина
"Подай, принеси, сожги деревню": Литва обманулась в своих ожиданиях
Главная / Политика

Трамп идёт войной против Байдена: в США начинаются митинги

20 июня 2021, 12:10  •  32 • Политика
Экс-президент США Дональд Трамп возобновляет митинги в поддержку своей программы. Первую встречу он проведёт с жителями штата Огайо 26 июня.
К новой серии митингов подготовлен специальный проморолик. Речь идёт о поддержке программы Make America Great Again ("Сделать Америку снова великой"), с которой Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах в 2016 году.
Одновременно с поддержкой своей программы Трамп решил усилить риторику против действующего президента США Джозефа Байдена. Возобновление митингов сторонников Трампа будет приурочено к промежуточным выборам в конгресс США, которые намечены на 2022 год. Он будет проводить агитацию за своих сторонников от Республиканской партии. Об этом сообщает "Спутник".
Ранее стало известно, что Дональд Трамп не исключает возможности своего участи в президентской избирательной кампании 2024 года. В эфире Fox News экс-глава Белого дома отметил, что "может решить победить демократов в третий раз".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






32
Источник
Похожие новости
19 июня 2021, 22:25
Один звонок - и русская армия на границе: В заморозке военной помощи Украине нашли новый поворот
20 июня 2021, 03:55
Вторжение России ещё не началось, а Польша уже потеряла два танка
20 июня 2021, 05:45
США частично лишают Ближний Восток "Пэтриотов" из-за России и Китая
20 июня 2021, 00:15
Герой Донбасса вошёл в группу федерального списка для выборов в Госдуму
20 июня 2021, 00:15
Уволить нельзя, но... Глава Минтруда нашёл лазейку для принуждения к вакцинации
20 июня 2021, 02:05
Путин выйдет на "Прямую линию": Названы дата и время
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 июня 2021, 02:05
Кремль прекратил взаимодействие с телеканалом «Дождь»
16 июня 2021, 12:50
"Без колебаний встанет за Москву": Sohu рассказало о мощном союзнике России
16 июня 2021, 20:10
"Вы слышите, слышите": Пресс-конференция Путина едва не сорвалась
20 июня 2021, 08:30
Воюют против «оккупантов», а насилуют свои
18 июня 2021, 12:30
"Чёрная метка" для Путина: тайну подарка Байдена раскрыл кандидат наук
19 июня 2021, 13:15
"Всё готово к большой войне": Предсказавший смерть президента Польши призвал запасаться продуктами
16 июня 2021, 11:00
Раскрыта тайна пропавших чертежей русского самолёта: "Нечаянно" попали в руки Пентагона
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.