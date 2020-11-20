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Трамп и Путин встретились на форуме АТЭС в Малайзии. С одним "но"

20 ноября 2020, 21:45  •  163 • Политика
Трамп и Путин встретились на форуме АТЭС в Малайзии. Российский президент смотрит на коллегу сверху вниз. Впрочем, это "но" - всего лишь игра слов. Путин, добавим, уже выступил с докладом.
Президент России Владимир Путин принимает участие в саммите АТЭС, который в этом году, как и все крупные мероприятия, проходит в онлайн-режиме. В событии участвуют лидеры ведущих мировых держав. Кстати, на этой площадке состоялась и встреча президента Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Путин смотрел на Трампа сверху вниз, однако эта фраза не несёт в себе политической нагрузки - речь об "окнах" в режиме видеоконференции.
Владимир Путин уже выступил со своим докладом. Он рассказал о достижениях России в разработке вакцин. Обе российские вакцины от коронавируса отвечают главным критериям.
Хочу подчеркнуть, обе вакцины отвечают двум важнейшим критериям: они абсолютно безопасны и эффективны!
Российский лидер отметил, что пандемия коронавируса отразилась на всех странах мира. Так, за чертой бедности из-за коронавируса в мире могут оказаться десятки миллионов человек, глобальный ВВП в 2020 году может упасть на 4,4%. Кроме того, российский лидер добавил, что Россия готова делиться со всеми странами АТЭС своим опытом в борьбе с коронавирусом. Наши специалисты накопили солидный клинический и научный опыт в борьбе с коронавирусом, подчеркнул Владимир Путин.

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