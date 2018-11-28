Трамп и Путин проведут двухсторонние переговоры на саммите G20

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс назвала дату и место предстоящей встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. По ее словам, 45-й по счету американский лидер планирует провести двухсторонние переговоры с главой российского государства на саммите G20 в Аргентине.

Напомним, что аргентинский саммит «большой двадцатки» пройдет уже на этой неделе. Назначенная дата его проведения - 30 ноября и 1 декабря 2018 года.

Пройдет саммит в столице Аргентины, городе Буэнос-Айресе. Как отметила Сандерс, воспользовавшись случаем, президент Трамп также планирует провести серию двухсторонних переговоров с лидерами ФРГ, Японии и самой Аргентины.