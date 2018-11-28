Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Демонстрация силы»: как строительство японского авианосца может повлиять на сит...
«Будьте добры, выйдите за пределы территориального моря»: В Сети появилась полна...
Мариупольских детей вывели на пляж копать окопы
Всемирный банк изучит вопрос о фингарантии для Украины на $750 млн
Главная / Политика

Трамп и Путин проведут двухсторонние переговоры на саммите G20

28 ноября 2018, 00:54  •  65 • Политика
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс назвала дату и место предстоящей встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. По ее словам, 45-й по счету американский лидер планирует провести двухсторонние переговоры с главой российского государства на саммите G20 в Аргентине.
Напомним, что аргентинский саммит «большой двадцатки» пройдет уже на этой неделе. Назначенная дата его проведения - 30 ноября и 1 декабря 2018 года.
Пройдет саммит в столице Аргентины, городе Буэнос-Айресе. Как отметила Сандерс, воспользовавшись случаем, президент Трамп также планирует провести серию двухсторонних переговоров с лидерами ФРГ, Японии и самой Аргентины.
«На «двадцатке» президент и делегация будут взаимодействовать со многими лидерами, в том числе (запланированы) двусторонние встречи с президентом Аргентины, президентом России, премьер-министром Японии, канцлером Германии», - отметила пресс-секретарь Белого дома.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

65
Источник
Похожие новости
27 ноября 2018, 18:24
Трамп не готов обвинить Россию в агрессии на Украине - CNN
27 ноября 2018, 11:54
«Все понимали украинцы»: Соловьев о сознательной провокации Киева в Азовском море
27 ноября 2018, 08:39
«Если не считать светлых волос, я очень похож»: Трамп сравнил себя с Элвисом Пресли

28 ноября 2018, 00:54
«Это не забавы или игрушки»: Порошенко предупредил украинцев об угрозе полномасштабной войны с Россией
27 ноября 2018, 08:39
«Ждем поддержки от Вашингтона в военной сфере»: Посол Украины в США надеется на помощь Америки
27 ноября 2018, 15:09
Эксперт призвал не доверять намерению Трампа "поработать" над российско-украинскими отношениями
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
25 ноября 2018, 14:09
«Опасно маневрируют и не подчиняются требованиям»: что известно о провокации кораблей ВМС Украины в Азовском море
21 ноября 2018, 12:39
Анонимная станица: спустя восемь лет после массового убийства жители Кущёвской предпочитают не говорить о банде Цапка
23 ноября 2018, 07:09
Украинский «ответ на российские санкции» завершился позорным сливом (Руслан Осташко)
27 ноября 2018, 10:09
Путин попросил Меркель сделать Порошенко потише: Президент РФ и канцлер Германии поговорили о Керченском проливе
26 ноября 2018, 17:54
Что значит введение военного положения на Украине: комендантский час, закрытие границ и никаких выборов
25 ноября 2018, 20:54
ФСБ развеяла украинские мифы о таранах одним видео
26 ноября 2018, 05:12
Вечер с Владимиром Соловьевым от 25.11.18
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.