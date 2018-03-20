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Трамп и Путин договорились встретиться
20 марта 2018, 22:09 • 64 • В России
Проснувшись во вторник утром, Дональд Трамп решил, что лучше поздно, чем никогда, и позвонил Владимиру Путину, чтобы поздравить президента России с переизбранием. Однако, одними поздравлениями разговор не ограничился.
Как сообщает сайт Кремля, в ходе общения «лидеры высказались в пользу развития практического взаимодействия на различных направлениях, в том числе в вопросах обеспечения стратегической стабильности и борьбы с международным терроризмом. В частности, подчеркнута важность скоординированных усилий по ограничению гонки вооружений». То есть Россия и США, как минимум, попытаются остановить начавший раскручиваться маховик.
Кроме того, обсуждались сирийская проблема и внутриукраинский кризис. «С обеих сторон отмечена необходимость достижения скорейших сдвигов в их урегулировании», а при обмене мнениями по вопросам экономического сотрудничества «проявлена заинтересованность в его активизации. Отдельно затрагивалась сфера энергетики».
Путин и Трамп обсудили ситуацию на Корейском полуострове, но самое интересное было в части, касающейся отношений двух стран. Как пишет сайт Кремля, «условлено о развитии дальнейших двусторонних контактов, в том числе с учетом изменений в руководстве Госдепартамента США. Особое внимание уделено проработке вопроса о проведении возможной встречи на высшем уровне». И это почти сенсация, на фоне крайне прохладных взаимоотношений уже в ближайшее время может произойти новая встреча двух президентов.
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