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Трамп и Мэй: Путин должен уговорить Асада не трогать боевиков
05 марта 2018, 00:24 • 242 • Политика
Премьер Великобритании и президент США обсудили ситуацию в Восточной Гуте.
Американский лидер Дональд Трамп обсудил ситуацию в Сирии с премьером Великобритании Терезой Мэй. В ходе переговоров стороны решили, что Россия должна использовать влияние на Дамаск для прекращения насилия в регионе.
Об этом, в частности, говорится в сообщении британской премьерской канцелярии на Даунинг-стрит.
По итогам телефонных переговоров Трамп и Мэй решили, что ситуацию в Сирии должна разрешить Россия.
Ранее в Минобороны России заявили, что боевики готовят провокацию в Восточной Гуте.
Отмечается, что террористы намерены расстрелять из минометов колонну гуманитарного конвоя ООН, направленного в селение Дума, обвинив в этом правительственные войска Сирии. По информации МО, провокация намечена на ближайшее время.
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