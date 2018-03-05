Трамп и Мэй: Путин должен уговорить Асада не трогать боевиков

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Премьер Великобритании и президент США обсудили ситуацию в Восточной Гуте.

Американский лидер Дональд Трамп обсудил ситуацию в Сирии с премьером Великобритании Терезой Мэй. В ходе переговоров стороны решили, что Россия должна использовать влияние на Дамаск для прекращения насилия в регионе.

Об этом, в частности, говорится в сообщении британской премьерской канцелярии на Даунинг-стрит.

По итогам телефонных переговоров Трамп и Мэй решили, что ситуацию в Сирии должна разрешить Россия.

"Они согласились с тем, что Россия и другие [страны], которые имеют влияние на сирийский режим, должны теперь прибегнуть к действиям для прекращения его [режима] кампании насилия и защиты мирных жителей", - отметили в канцелярии.

Ранее в Минобороны России заявили, что боевики готовят провокацию в Восточной Гуте.

Отмечается, что террористы намерены расстрелять из минометов колонну гуманитарного конвоя ООН, направленного в селение Дума, обвинив в этом правительственные войска Сирии. По информации МО, провокация намечена на ближайшее время.