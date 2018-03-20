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Трамп и Мэй оказались белыми воронами: Большинство лидеров мировых держав поздравили Путина
20 марта 2018, 04:24 • 54 • В мире
В Вашингтоне ранее заявили, что в расписании американского лидера не запланирован телефонный звонок в Россию для выражения поздравлений российскому коллеге Владимиру Путину.
Большинство мировых держав поздравили президента России Владимира Путина с победой на выборах главы государства. В частности, свои поздравления направили главы Китая, Японии, Турции, Германии, Франции и ряда других.
В то же время Великобритания, точнее премьер-министр Тереза Мэй, предпочла вместо поздравлений заявить о неких мотивах со стороны России в деле отравления перебежчика Сергея Скрипаля.
Хозяин Белого дома Дональд Трамп также поступил по английскому шаблону. В Вашингтоне заявили, что в расписании Трампа не запланирован телефонный звонок в Россию по этому поводу.
Американские власти заявляют, что победа Путина на выборах не стала для них неожиданностью.
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