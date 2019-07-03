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Трамп и Макрон приглашены не зря: Путин пообещал всем "историческую правду" на 75-летие Победы

03 июля 2019, 14:24  •  50 • Политика
Российский лидер Владимир Путин заявил, что на 75-летие Победы готовится масштабная программа торжеств. Он подчеркнул, что "важно сохранить историческую правду". Напомним, что глава государства уже пригласил французского и американского президентов на участие в торжественных церемониях.
Масштабная программа, яркие мероприятия, историческая достоверность: уже известны некоторые детали по поводу 75-летия Победы. Российский лидер Владимир Путин рассказал журналистам, что "главное во всем сохранить историческую правду".
"Конечно, мы серьезно готовимся к тому, чтобы достойно отметить в мае следующего года 75-летие Победы над фашизмом во Второй Мировой войне", - отметил Путин. Его заявление прозвучало на церемонии передачи верительных грамот послами иностранных государств.
"Помним о том, какой высокой ценой была достигнута победа, считаем необходимым помнить об этом, не забывать уроки той страшной войны", - подчеркнул он.
Глава государства выразил надежду, что в торжествах "примут участие высокие представители многих государств".
Кстати, буквально два дня назад французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что в 2020 году он приедет в Москву.
"Да, я буду там, - сказал он. - Господин Путин пригласил меня, я приеду".
Кроме того, Владимир Путин пригласил и главу Белого дома Дональда Трампа, об этом стало известно после переговоров на полях саммита G20, который прошел в японской Осаке.
Отмечалось, что американская сторона заверила: что президент США считает важным почтить память павших во Второй мировой войне.

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