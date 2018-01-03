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Трамп и Ким сравнили свои кнопки
03 января 2018, 20:54 • 116 • В мире
Вопреки агрессивным провокациям американского лидера, как союзный США капиталистический Сеул, так и тоталитарный коммунистический Пхеньян отчетливо понимают, что они, прежде всего, - части единой цивилизации, а не пешки в руках крупных геополитических игроков
Южная Корея традиционно считается основным союзником США в регионе, что не удивительно – одной своей государственностью Сеул целиком и полностью обязан американцам, которые в свое время уберегли юг полуострова от мощного, активно поддержанного Пекином и Москвой красного натиска.
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Поэтому, казалось бы, простор для маневра у южнокорейских властей небольшой – быть "витриной коммунистического мира" и вести политику исключительно в интересах заокеанских хозяев. Тем удивительнее, на первый взгляд, выглядит нынешняя вполне себе доброжелательная реакция руководства Южной Кореи на предложение КНДР пообщаться и отправить своих спортсменов на предстоящую зимнюю олимпиаду в южнокорейский Пхёнчхан. И все это после того как рыжий хозяин Белого Дома и северокорейский диктатор публично обменялись отнюдь не дружественными репликами в отношении друг друга и своих государств.
"Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что "ядерная кнопка постоянно находится на его столе", - парировал этот выпад Дональд Трамп.
Но прежде чем померяться кнопками, Трамп в довольно уничижительной манере отметил, что санкции и "другие методы давления" на КНДР таки сработали, потому то де "Человек-ракета" (такое прозвище американский лидер с легкой руки присвоил своему севернокорейскому визави) наконец-то захотел диалога с Сеулом.
Правда, реакция Сеула на предложение Пхеньяна провести переговоры и отправить свою делегацию на Олимпийские игры-2018 была если не противоположной бахвальной риторике Трампа, то уж точно серьезно отличалась от нее по тону и содержанию.
- заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.
И сегодня стороны, как и намеревались, провели предварительные телефонные переговоры по восстановленной по случаю телефонной "горячей линии" в Пханмунджоме. Суть разговора не раскрывается, но уже одно то, что после них не произошло никаких движений в сторону углубления конфликта, свидетельствует о том, что они прошли на доброжелательной ноте и, в целом, получились успешными. Что явно пошло вразрез с намерениями бонапартствующего Трампа, возжелавшего если не военной, то информационной виктории на корейском фронте.
Фото: www.globallookpress.com
И, что симптоматично, в ответ на информационный вброс американских телеканалов CBS и NBC, согласно которому КНДР может провести очередное ракетное испытание уже в середине текущей недели, именно в Объединенном комитете начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея заявили, что американская "информация является неверной". Тем самым Сеул формально выступил адвокатом Пхеньяна, заслонив ближайших соседей и соплеменников от новой информационной атаки, а, по сути, показав, что региональные интересы ему ближе, чем заокеанские геополитические авантюры.
В свою очередь, президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в разговоре с "Царьградом" отметил, что новое в корейской политике все-таки появилось с того момента, как после прошлого импичмента президентское кресло в Сеуле занял именно Мун Чжэ Ин – сторонник сближения двух разорванных идеологиями осколков некогда единой страны.
Безусловно, говоря Вашингтон, мы подразумеваем Дональд Трамп, для которого сближение севера и юга Кореи означает очередной провал при уже и без того низком рейтинге внутри страны. А также после неудавшейся попытки спровоцировать мировое сообщество на передачу Иерусалима Израилю.
И собственный истеблишмент уже отреагировал на все это соответствующим, чувствительным для лидера антирейтингов – американского президента, образом. В частности, сенатор Тед Лье воспользовался возможностью напомнить общественности об увязшем еще с января прошлого года в трясине Конгресса законопроекте, который должен не позволить лидеру станы нанести ядерный удар по кому-либо первым без соответствующего разрешения на то высшей законодательной власти этого североамериканского государства.
Впрочем, у рыжего хозяина Белого Дома остаются еще козыри, для того, чтобы хоть как-то в глазах закормленного информационным и кулинарным фаст-фудом собственного обывателя поправить свое невысокое реноме: в Иране на улицах при помощи мировых медиа стряпается очередная "цветная революция", а на постсоветском пространстве агрессивно бьет копытом взнузданный Саакашвили Петр Порошенко.
Так что карта рыжего пока еще не бита.
Топоров Алексей
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