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Трамп и Горбачев: кто быстрее разрушил систему

05 июля 2020, 10:00  •  141 • Аналитика
© AP Photo / Alex Brandon
Сильные нестроения в нынешнем американском быту порождают различные попытки объяснить, что происходит. При этом можно сразу вынести за скобки суждения отечественных патриотов в духе "кирдык вашей Америке".
И не потому, что Америке заведомо не кирдык, ибо этого не может быть никогда, — может быть все, в том числе и это, всемирная история вообще полна кирдыков. А потому, что эти суждения сразу отбрасываются: может ли что быть доброго в россиянине, сулящем Америке такую участь, тут и говорить не о чем.
Интереснее посмотреть, что думают об этом на другом берегу. Ведь по ту сторону Атлантики в крахе США вроде бы никто не заинтересован.
Там есть теория вечного пубертата. Америка не просто молодая нация, по меркам Старого Света начавшая свое историческое существование только вчера, но и нация, постоянно обновляющая свою молодость. А мятежная юность неизбежно сопряжена со всякими глупостями, подростковыми прыщами, BLM и всем таким прочим. Но кто в молодости не перебесится, тот в старости с ума сойдет, тогда как периодическое молодежное беснование только укрепляет силу и разум великой нации.
Возможно, и так, но тогда не надо и обращать особого внимания на то, как американские парубки гуляют, — это неизбежная молодежная инициация. "Побили окна да пограбили — ну вот, великая беда. Старая сука, потребительский капитализм (вариант — здоровый и могучий американский образ жизни) еще и не такое переживал".
Проблема, правда, в том, что не у всех за океаном гуляющие парубки вызывают такое умиротворенное отношение. Иные описывают происходящее в таких выражениях, что тутошние речи о кирдыке смотрятся милым щебетанием.
"Раскол — целиком заслуга Трампа. Это его тактика и стратегия. Налоговая политика Трампа — это абсолютная провокация по отношению к стране и большинству народа. Если в Америке сейчас и есть гражданская война, то разжег ее абсолютно умышленно Трамп. Америка за три с половиной года президентства Трампа превратилась из величайшей мировой державы, которую все уважали и на которую все ориентировались, в банановую республику. Трамп наглядно показал, как один проникший в Белый дом гаденыш может угробить процветающую страну. Америка при Трампе уже не великая держава. Потому как, не выходя формально из НАТО, Трамп эту организацию уже уничтожил. Сегодня никто в Европе не верит, что Америка встанет на защиту Европы. Не встанет. Наоборот, еще поможет Путину". Натурально, "Окаянные дни".
Сравним это с тем, что говорила домогавшаяся президентского поста Хиллари Клинтон 26 августа 2016 года — менее четырех лет назад. "Соединенные Штаты — исключительная нация. Я считаю, что мы, как говорил Линкольн, по-прежнему последняя, лучшая надежда Земли". Она также привела высказывания бывшего президента Рональда Рейгана, сравнившего Соединенные Штаты с "сияющим городом на холме", и Роберта Кеннеди, назвавшего США "великой, бескорыстной, милосердной страной". Клинтон заявила, что ни одна страна в мире, в том числе Россия и Китай, не имеют таких надежных союзников, как США: "Друзья мои, нам так повезло быть американцами! Вот почему столько людей со всего мира тоже хотят стать американцами".
Вообще-то, как уже было сказано выше, все бывает. Так, в августе 1914-го писали:
"А на Севере туманном
Слышно гром пророкотал:
То с крестом, в доспехе бранном
Старший брат славянства встал",
а в ноябре 1917-го уже было совсем другое:
"С Россией кончено... На последях
Ее мы прогалдели, проболтали,
Пролузгали, пропили, проплевали,
Замызгали на грязных площадях,
Распродали на улицах: не надо ль
Кому земли, республик, да свобод,
Гражданских прав? И родину народ
Сам выволок на гноище, как падаль".
Тоже три года с небольшим.
Но во всей этой истории примечательны проклятия Трампу, сравнимые разве что с проклятиями Горбачеву. Причем с самыми ожесточенными проклятиями, когда СССР до 1985 года рисуется счастливой Аркадией, в которой ничто не предвещает бури, ибо и предпосылок к тому никаких нет. Но явился меченый генсек и произвел геополитический катаклизм — великая держава рухнула.
Сама стремительность обрушения — причем без большой войны и без неслыханных природных бедствий — скорее должна была склонять к мысли, что не в одном Горбачеве дело. Бесспорно, его руководство сильно катализировало процессы разложения, но запустить эти процессы с нуля вряд ли мог бы даже гений зла. А уж Михаил Сергеевич — совсем не гений, а всего лишь суетливый секретарь крайкома.
Но то же самое и в США. Допустим, что великая заокеанская держава уверенно идет по пути СССР — хотя многие с таким категорическим суждением будут не согласны. И допустим, что руководство Трампа — это в лучшем случае "что ни делает дурак, все он делает не так", в худшем он и вовсе черный злодей и агент Путина.
Но что один неправильный человек в Белом доме способен в три года дотла разгрохать ту идиллию, которую описывала Хиллари в 2016 году, — тут надо обладать несокрушимой верой во всевластие президента США. Причем все институты, сдержки и противовесы, об огромном значении которых нам так много и хорошо рассказывали, оказываются не более чем прахом и тленом перед злой волей президента.
Может быть, и так, все бывает, но если результат испытания на прочность столь плачевен, может ли тогда Америка с великим апломбом поучать весь мир? Превеликой мудрости "чужую беду на бобах разведу, а свою беду к рукам не приложу" обучать не надо — все и так ей успешно следуют.
А наблюдение из Старого Света над тем, что вытворяют в Свете Новом, — не злорадство, но лишь констатация правоты Шиллера:
"Все великое земное
Разлетается, как дым.
Нынче жребий выпал Трое,
Завтра выпадет другим".
Торжество победителей — оно такое.

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