Трамп и Байден заявили о победе и краже, завершая день выборов

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступил с обращением к поддержавшим его американцам. Безусловно, разговор не идёт о речи после победы на выборах. Подсчёт завершится ещё не скоро. Но сейчас Байден заявляет, что верит в победу.

"Мы на пути к победе на выборах, но ещё надо подождать", - отмечает политик, добавляя, что пока не решён вопрос с победой в ключевой Джорджии. С точки зрения Байдена, тот, кто выиграет в Пенсильвании, одержит и победу на выборах президента США.

Байден добавил, что ни он, ни Трамп не могут решить, что именно одержал победу.

"Результаты выборов могут быть неизвестны до утра (сейчас в США глубокая ночь. - Ред.) среды или даже позднее, - добавил Байден. - Мы выиграем эти выборы, продолжайте верить".

Между тем Дональд Трамп завершает день серией твитов о происходящем в стране. Это уже традиция, Трамп не пользуется средствами массовой информации как каналом для передачи. Он предпочитает говорить с американцами и миром лично. В Twitter президент США написал: "Мы БОЛЬШИЕ, но они пытаются украсть выборы. Мы никогда не позволим им это сделать. Голоса нельзя учитывать после закрытия участков!" Кстати, Дональд Трамп ранее также заявил, что уверен в победе.

Напомним, Царьград ведёт прямую трансляцию выборов в США. Все детали происходящего доступны по ссылке.