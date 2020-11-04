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Трамп и Байден заявили о победе и краже, завершая день выборов

04 ноября 2020, 17:50  •  82 • Политика
В США глубокая ночь. День выборов президента завершён. И каждый из кандидатов уверен в своей победе. В то же время, вероятно, готовя почву к будущему противостоянию, политики намекают на кражу голосов.
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступил с обращением к поддержавшим его американцам. Безусловно, разговор не идёт о речи после победы на выборах. Подсчёт завершится ещё не скоро. Но сейчас Байден заявляет, что верит в победу.
"Мы на пути к победе на выборах, но ещё надо подождать", - отмечает политик, добавляя, что пока не решён вопрос с победой в ключевой Джорджии. С точки зрения Байдена, тот, кто выиграет в Пенсильвании, одержит и победу на выборах президента США.
Байден добавил, что ни он, ни Трамп не могут решить, что именно одержал победу.
"Результаты выборов могут быть неизвестны до утра (сейчас в США глубокая ночь. - Ред.) среды или даже позднее, - добавил Байден. - Мы выиграем эти выборы, продолжайте верить".
Между тем Дональд Трамп завершает день серией твитов о происходящем в стране. Это уже традиция, Трамп не пользуется средствами массовой информации как каналом для передачи. Он предпочитает говорить с американцами и миром лично. В Twitter президент США написал: "Мы БОЛЬШИЕ, но они пытаются украсть выборы. Мы никогда не позволим им это сделать. Голоса нельзя учитывать после закрытия участков!" Кстати, Дональд Трамп ранее также заявил, что уверен в победе.
Напомним, Царьград ведёт прямую трансляцию выборов в США. Все детали происходящего доступны по ссылке.

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