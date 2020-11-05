Трамп и Байден уверены в своей победе на выборах, но лидер до сих пор не определился

Американцы выбирают президента, треть Сената, а также всю палату представителей. Подсчет голосов в нескольких ключевых штатах затянулся, поэтому имя того, кто будет возглавлять страну в течение ближайших четырех лет, пока не названо. При этом команда Трампа уже готова опротестовывать результаты в суде.

3 ноября в США состоялись выборы президента США. Действующий глава государства Дональд Трамп, который представляет Республиканскую партию, уже успел поздравить своих сторонников с победой. Он сообщил, что стал лидером голосования в целом ряде штатов. Трамп подчеркнул, что успех в некоторых из них оказался для него большой неожиданностью.

По словам республиканца, партия уже готовится праздновать победу своего кандидата. Он обратился со словами благодарности к проголосовавшим за него гражданам, членам его семьи и коллегам. Также Трамп выразил готовность отправиться в Верховный суд и оспорить итоги выборов в тех штатах, где «что-то пошло не так», и были зафиксированы какие-либо махинации при подсчете голосов. В частности, штаб Трампа готовится к опротестованию результатов выборов в Висконсине, Аризоне и Неваде, а также в Джорджии.

Кроме того, глава государства выразил удивление относительно того, что утратил лидерство в нескольких штатах – по его словам, это выглядит довольно странно, потому что его преимущество «волшебным образом» начало исчезать в процессе подсчета «неожиданных куч бюллетеней».

Не отстает от Трампа и Джо Байден, который занимал пост вице-президента в период президентства Барака Обамы. Республиканец также уверен в том, что выиграл выборы, правда сам он не торопится праздновать победу. Но советник штаба Байдена Боб Бауэр заявил следующее: «Мы побеждаем на выборах, мы выиграли выборы. И мы будем защищать эти выборы».

Скриншот: The Associated Press

Расстановка сил

На данный момент Джо Байден лидирует в 23 штатах, в том числе, в некоторых из тех, которые традиционно отдавали свои голоса за демократов в период с 1992 по 2012 год, однако в 2016 году выступили на стороне республиканцев. Трамп, в свою очередь, находится впереди в 27 штатах.

При этом, если оценивать фактическое число голосов избирателей, цифры на стороне Байдена: за него проголосовали 72 миллиона американцев, в то время как в поддержку Трампа свои голоса отдали 68,5 миллиона человек. В общей сложности в выборах приняли участие около 160 миллионов человек (66% избирателей).

Впрочем, судьбу выборов решают не сами избиратели, а выборщики от штатов: подавая свои голоса, граждане фактически голосуют за список выборщиков, которые проводят свое голосование на 41 день после общенародных выборов. В коллегии 538 выборщиков. Для того, чтобы кандидат стал победителем, необходимо получить 270 голосов. Число выборщиков от штата соответствует количеству его представителей в Конгрессе и зависит от численности населения.

По предварительной оценке, у Байдена в активе 263 голоса, у Трампа – 214. Исход выборов решат «колеблющиеся» штаты – Невада, Джорджия, Пенсильвания, Северная Каролина, Айова, Аризона и некоторые другие. Счет там идет буквально на десятые доли процента. Сейчас позиции Байдена выглядят более прочными, однако, ситуация еще может измениться.

Если Трамп проиграет выборы, он станет первым за последние 30 лет президентом США, который не сумел переизбраться на второй срок: в последний раз это происходило в 1992 году с Джорджем Бушем-старшим.

Реалии пандемии

Ранее результаты президентских выборов в США объявлялись буквально через несколько часов после окончания голосования, но в этом году дела обстоят несколько иначе. Изменениям во многом способствовала пандемия коронавируса, из-за которой выборы вообще предлагали перенести. Из-за эпидемиологической обстановки в этом году было разрешено голосование по почте.

Возможностью проголосовать досрочно – по почте или лично – воспользовались более 100 миллионов американских граждан: это порядка 70% от числа всех участников голосования в 2016 году и порядка 40% от всех обладателей права голоса в целом.

На подсчет голосов в бюллетенях, которые были отправлены по почте, в некоторых штатах может уйти от нескольких дней до нескольких недель. При этом, многие из них не приступали к обработке бюллетеней до официального дня выборов – 3 ноября, и это может сделать процесс подсчета еще более долгим. В частности, в избирательной комиссии Аляски сообщили, что будут считать присланные по почте голоса в течение недели. В Пенсильвании напомнили, что прием писем с бюллетенями прекратится лишь вечером в пятницу, а значит, подсчет займет еще довольно много времени. При этом, источник CNN сообщил, что количество приходящих писем в одной только Филадельфии продолжает увеличиваться, и члены комиссий не успевают их обрабатывать. В Неваде подсчет вообще приостановили, сообщив, что возобновят его спустя сутки.

Кроме того, еще одна проблема заключается в том, что часть бюллетеней с высокой долей вероятности не успеет дойти до избирательных комиссий в установленный срок, и решать, будут ли учтены эти голоса, предстоит в судебном порядке.

Голосование и беспорядки

Результаты выборов, какими бы они ни были, так или иначе не устроят какую-то часть американского общества, поэтому правоохранители и обычные граждане не без оснований опасаются уличных беспорядков. В города готовятся ввести силы национальной гвардии, дежурят усиленные наряды полиции. Владельцы торговых точек и заведений общепита в крупных городах в преддверии оглашения итогов уже заколотили витрины и окна, чтобы избежать погромов, а из магазинов исчезли оружие и боеприпасы.

В некоторых штатах люди вышли на улицы, не дожидаясь объявления результатов выборов. В результате протестов уже пострадали несколько человек. У Белого дома неизвестные набросились с ножом на людей, собравшихся у Белого дома, четыре человека получили ранения и были госпитализированы. Предполагают, что нападавшие – это члены радикальной группировки, поддерживающей Трампа.

У мэрии Нью-Йорка собрались десятки граждан, требующие, чтобы Трамп немедленно отправился в отставку. В их числе есть активисты движения Black Lives Matter.

В Лос-Анджелесе протестующие перекрыли железнодорожные пути и отказались подчиниться требованиям полиции и разойтись. В итоге стражи порядка задержали несколько десятков человек.

В Сиэтле активисты движений «Антифа» и Black Lives Matter устроили ночную акцию в поддержку Джо Байдена, перекрыв дороги. Восемь человек были задержаны полицией.

В двух округах Аризоны сторонники Трампа вышли к зданиям местных избирательных комиссий, требуя «вернуть украденные голоса» и допустить людей к наблюдению за подсчетом.

Также журналисты обнаружили в штате Калифорния нелегальный избирательный участок, где неизвестный мужчина принимал у граждан по этому адресу бюллетени для голосования и выдавал им фальшивые наклейки «Я проголосовал».