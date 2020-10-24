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Трамп и Байден сошлись в одном: Россия не хочет их победы

24 октября 2020, 00:25  •  48 • Политика
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия не хочет его победы на президентских выборах, которые состоятся 3 ноября. Его соперник Джо Байден сделал аналогичный вывод, но уже в отношении себя. Это был единственный тезис, на котором сошлись кандидаты.
Такое заявление оба политика сделали, выступая на дебатах. Трамп отметил, сославшись на главу нацразведки Джона Рэтклиффа, что Россия и Иран желают ему поражения.
Он сказал, что обе эти страны хотят, чтобы я проиграл. Россия хочет удостовериться, что я не стану президентом. Они знают, что я хорошо знаю их, - пояснил Трамп.
При этом он обвинил Байдена в том, что тот получил от Москвы 3,5 млн долларов. Кандидат от демократов это опроверг, а заодно обвинил оппонента в том, что тот пытается наладить отношения со "странами-разбойниками", к которым он причислил Россию, Китай и КНДР. Байден также подчеркнул, что в Москве не хотят его победы.
Это финальные дебаты, которые проводятся перед президентскими выборами. На прошлой встрече двух кандидатов ключевыми темами была эпидемия коронавируса и экономические проблемы страны.

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