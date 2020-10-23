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Трамп и Байден рассорились на дебатах из-за миллионов "от Путина"
23 октября 2020, 13:25 • 86 • Политика
Президент США Дональд Трамп и его соперник по выборам на пост главы государства Джо Байден рассорились во время очередных дебатов. Оба бросались взаимными обвинениями в якобы получении $3,5 миллиона "от Путина".
В США прошли последние перед выборами 3 ноября дебаты между кандидатами в американские президенты. Действующий глава государства Дональд Трамп и его соперник от партии демократов Джо Байден снова, как и в прошлый раз, не удержались от обвинений в адрес оппонента. В том числе рассорились кандидаты из-за якобы полученных денег "от Путина".
Фамилия российского президента Владимира Путина прозвучала из уст главы Белого дома, когда Трамп ответил на обвинения Байдена.
"Я никогда не получал никаких денег от России", - заявил президент США, парируя слова соперника тем, что тот, мол, сам получил от России $3,5 млн. Якобы деньги пришли "через Путина, потому что он был дружен с экс-мэром Москвы".
Очевидно, что Трамп намекнул на недавний скандал, который разразился в американских СМИ после доклада в Сенате, в котором голословно утверждалось, что сын Джо Байдена якобы получил деньги от Елены Батуриной (вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. - Ред.).
Степень злости, возникшей между соперниками по выборам, можно было определить уже по тому, что оба кандидата в президенты США проявили неучтивость по отношению друг к другу и покинули сцену, не прощаясь.
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