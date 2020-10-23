Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Посёлок Орелька в Харьковской области объявил о выходе из состава страны
Беспорядки в Киеве: Националисты обещают – Украина будет в огне
Украинский депутат жёстко осадил жену Порошенко
Украина потеряет ещё несколько областей: Зеленского предостерегли от строительст...
Главная / Политика

Трамп и Байден рассорились на дебатах из-за миллионов "от Путина"

23 октября 2020, 13:25  •  86 • Политика
Президент США Дональд Трамп и его соперник по выборам на пост главы государства Джо Байден рассорились во время очередных дебатов. Оба бросались взаимными обвинениями в якобы получении $3,5 миллиона "от Путина".
В США прошли последние перед выборами 3 ноября дебаты между кандидатами в американские президенты. Действующий глава государства Дональд Трамп и его соперник от партии демократов Джо Байден снова, как и в прошлый раз, не удержались от обвинений в адрес оппонента. В том числе рассорились кандидаты из-за якобы полученных денег "от Путина".
Фамилия российского президента Владимира Путина прозвучала из уст главы Белого дома, когда Трамп ответил на обвинения Байдена.
"Я никогда не получал никаких денег от России", - заявил президент США, парируя слова соперника тем, что тот, мол, сам получил от России $3,5 млн. Якобы деньги пришли "через Путина, потому что он был дружен с экс-мэром Москвы".
Очевидно, что Трамп намекнул на недавний скандал, который разразился в американских СМИ после доклада в Сенате, в котором голословно утверждалось, что сын Джо Байдена якобы получил деньги от Елены Батуриной (вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. - Ред.).
Степень злости, возникшей между соперниками по выборам, можно было определить уже по тому, что оба кандидата в президенты США проявили неучтивость по отношению друг к другу и покинули сцену, не прощаясь.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



86
Источник
Похожие новости
23 октября 2020, 01:30
Как МВФ отдаёт Украину на растерзание финансовым мародёрам: Профессор раскрыл всю схему
23 октября 2020, 07:55
Меркель в политической ловушке, в игру вмешались немецкие спецслужбы - депутат Госдумы
23 октября 2020, 00:35
Москва вынудит Лукашенко признать Крым российским
23 октября 2020, 06:05
Путин припомнил, как его изображали с клыками: "Меня это не колышет"
23 октября 2020, 06:05
С заморозкой пенсий ясно. Но куда пропали деньги умерших пенсионеров?
23 октября 2020, 01:30
Путин пресёк военную реформу Силуанова: "Не планируем ни сокращения, ни увеличения каких-то сроков"
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 октября 2020, 08:50
Битва за Америку началась по-настоящему: бомба от лейтенанта Бобулинского
23 октября 2020, 01:30
Как МВФ отдаёт Украину на растерзание финансовым мародёрам: Профессор раскрыл всю схе...
23 октября 2020, 07:55
Меркель в политической ловушке, в игру вмешались немецкие спецслужбы - депутат Госдум...
23 октября 2020, 00:35
Москва вынудит Лукашенко признать Крым российским
23 октября 2020, 01:30
Правда о финансировании НПО Молдовы не понравилась ЕС
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 октября 2020, 05:10
Елизавета II подала тайный знак в Солсбери: Внимание СМИ приковала "кровавая" брошь
19 октября 2020, 17:45
Есть единственно доказанный факт по МН17. И с Россией он не связан: Немцы требуют рассекречивания
20 октября 2020, 11:10
Коварный замысел провалился: Россия лишила Украину инструмента шантажа
19 октября 2020, 01:15
Россия учит Европу вежливости после отповеди Сергея Лаврова. Первый шаг сделан
16 октября 2020, 18:10
"У вас есть 24 часа, чтобы отменить санкции...": Звонок Путина стал мемом
22 октября 2020, 12:40
Неожиданный подарок армянам из Сирии? Отряд рекрутов разбили мощными ударами - СМИ
16 октября 2020, 20:00
Европа переполошилась вслед за Австралией: Запад умоляет Россию вернуться в группу по MH17
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.