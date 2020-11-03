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Трамп и Байден одержали свои первые победы: Пулемётчики появились на улицах городов США

03 ноября 2020, 20:45  •  96 • Политика
И Дональд Трамп, и Джо Байден одержали свои первые победы. Ставки сделаны, однако бунта американцев, по всей видимости, не избежать. Не зря же Белый дом обносят двойным забором, а на улицах городов США появились военные пулемётчики.
Американцы продолжают выбирать президента. Начался день с маленькой победы кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Он выиграл на крохотном избирательном участке, который ценен тем, что открывается первым в США. Голоса за Байдена отдали пять человек, и новость стала топовой.
Спустя несколько часов действующий президент Дональд Трамп уже отвоевал так называемые "колеблющиеся" штаты.
По результатам опросов, он обогнал Джо Байдена, о чём сообщили на сайте политологического сетевого ресурса Real Clear Politics (RCP, "По-настоящему ясная политика"). Например, в Огайо 47,4% выборщиков готовы отдать голоса за Трампа, а за Джо Байдена - лишь 46%. В Северной Каролине за республиканца выскажутся 47,8% выборщиков, а за демократа - 47,2%.
В Джорджии ситуация спорная, но Трамп ведёт, здесь 47,8% голосуют за него и 47,6% - за Байдена. В Айове речь шла о поддержке Трампа 47,2% выборщиков, за Байдена здесь голосуют 45,8%. Техас несколько "сдулся" в ожидании голосования. Трампа поддерживают, но уже не так рьяно - перевес в 1,2%, или 47,7% против 46,5% за Байдена, таким образом, потеряны несколько процентов из октябрьской статистики.
Сделаем ещё один поворот и поймём, что в штатах, где пока нет ясности о лидерстве партии на выборах, пока поддерживают Джо Байдена. Например, в пользу демократа готовы высказаться выборщики Филадельфии - 48,3% за Байдена против 46,6% за Трампа, а в Пенсильвании Байден обгоняет действующего лидера с результатом 49,2% голосов против 46,3%. В Мичигане также зафиксировано лидерство демократа - более 5%, в Миннесоте - более 4%, а в Неваде - более 3%.
Real Clear Politics с большой осторожностью делает выводы, однако отмечает, что по популярности среди избирателей Байден всё же обгоняет Трампа на 6,8%. Но... в последние дни процент был и выше, преимущество достигало 8 пунктов. Таким образом, никакой ясности с выборами президента США пока нет.
К слову, Дональд Трамп уже заявил, что чувствует себя уверенно:
"На избирательных участках очень много избирателей. Это великолепно, такого раньше не было. Мы видим, что избиратели прислушались к призыву прийти на участки и голосовать, - заявил он в интервью телекомпании Fox News. - У нас всё хорошо с голосами афроамериканцев, с голосами испаноговорящих американцев.
Остаётся лишь добавить, что цифры не снимают напряжения в США. Сегодня появились кадры, как вокруг Белого дома устанавливают дополнительный забор, справедливо полагая, что протестов после оглашения результатов не избежать в любом случае. Кроме того, вооружённые бойцы уже продолжают появляться в городах Америки. Сюда перебрасывают национальную гвардию. Например, на видео ниже видна колонна военной техники с пулемётами, движущаяся в Чикаго, и уже заступившие на дежурство вооружённые бойцы в Филадельфии. Национальная гвардия надеется, что её помощь не понадобится, но к вероятным беспорядкам, если что, она готова. Собственно, как и простые американцы - мы уже рассказывали о взлетевших закупках оружия.
Напомним, сегодня с 22:00 Царьград открывает онлайн-трансляцию "Ночь выборов", где в текстовом и видеоформате мы будем рассказывать о том, как проходит гонка Трампа и Байдена.

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