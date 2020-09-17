Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Прямо скажем, плохое начало": Поддубный рассказал о грубой ошибке обр...
Призыв Лаврова о Навальном поверг Венедиктова в ступор: "Эээ... это Сергей ...
Почти Крым-2: России развязывают руки. Даже на Украине
"Самое мерзкое, что может произойти": Раскрыта последняя фаза провокац...
Главная / Политика

Трамп и Байден начали личную войну на Украине: эксперты указали на рычаги воздействия

17 сентября 2020, 05:35  •  153 • Политика
Главный редактор News-front политолог Константин Кнырик и пресс-секретарь Всемирного Русского Народного Собора Юрий Кот в разговоре с Царьградом указали на рычаги воздействия США на Украине, отметив, что Трамп и Байден начали личную войну в Незалежной.
Украинский депутат Андрей Деркач обнародовал новые скандальные плёнки "Байдена - Порошенко" - в частности, запись разговоров между экс-президентом Украины и куратором Украины в Белом доме. В беседе Байден назвал Порошенко "отцом нации", сравнив при этом американского президента Трампа с собакой.
На вопрос Байдена, о чём же Порошенко говорил с новоизбранным президентом Трампом, тот в шутку ответил, что похвалил Трампу администрацию Обамы.
Главный редактор News-front политолог Константин Кнырик назвал это продолжением нескольких избирательных кампаний одновременно.
"Это продолжение избирательной кампании в США, с использованием Украины, и продолжение местной избирательной кампании на Украине. Ничего нового или того, о чём не говорили, в том числе и на Украине, там нет. То есть лишнее подтверждение внешнего управления, лишнее подтверждение коррупции Байдена и так далее. Но, к большому сожалению, мы же прекрасно с вами понимаем, что никакого эффекта, с точки зрения правовых оценок этих плёнок, не будет", - уверен Кнырик.
Он уточнил, что эффект от публикации плёнок может быть только в информационном поле, а реально никаких санкций применяться ни к кому не будет.
"Ни Генеральная прокуратура, ни Зеленский пока не готовы на себя взять какие-либо волевые решения по этому вопросу и сдвинуть этот процесс с мёртвой точки, для того чтобы была дана правовая оценка всему этому, были уголовные дела, следствие, расследование и так далее", - пояснил Кнырик.
По словам эксперта, происходящее на Украине скорее можно расценивать как предвыборную войну Трампа с Байденом, причём с использованием Украины.
"Но рычагов воздействия на украинскую власть у Трампа очень мало. По сути, вот эти все околобайденовские структуры - они до сих пор контролируют Украину намного больше, чем Трамп. И влияние на неё имеют намного больше, чем Трамп. Плёнки Деркача не вызывают резонанса в украинских СМИ. Если вы обратите внимание, то это такое рядовое событие, которое не становится топ-темой", - подчеркнул Кнырик.
В свою очередь пресс-секретарь Всемирного Русского Народного Собора Юрий Кот отметил, что сегодняшнее выступление Деркача явно согласовано с избирательным штабом Трампа.
"Это, безусловно, атака на Байдена, но не политическая атака, а просто в рамках политической борьбы атака. Юрий Деркач демонстрирует неопровержимые факты, которые разносят в пух и прах весь ореол святости команды демократов во главе с Байденом. Безусловно, Байден знал, и команда демократов прекрасно понимала, что чем ближе к выборам в США, тем больше и агрессивнее будет информация о его преступлениях, а это преступление, по сути, то, о чём говорит Деркач, на Украине, и поэтому они попытались приклеить антиамериканское клеймо самому Деркачу на прошлой неделе", - уверен Кот.
Он указал, что ни один из озвученных фактов Деркачём Байден не опровергает, а значит, эти факты неопровержимы - за каждым словом стоит документ.
"И конечно, очень надеемся, что американское общество обратит внимание на данные события. Летом был такой вялотекущий процесс, который не особо, скажем так, больно бил по самому Джо, но вот сейчас, уже осталось всего ничего, меньше двух месяцев до выборов, и сейчас началась реальная бойня, сейчас каждое выступление Деркача по делу Байдена - это будет очень жёсткое, очень глобального уровня скандальное однозначно заявление и обнародование фактов", - уверен Кот.
Эксперт не сомневается, что в штабе Трампа постараются сделать всё возможное, чтобы об истории с Байденом и Порошенко не замолчали, чтобы на неё обратило внимание американское общество.
"Но самое интересное, как на это реагирует украинское общество. По сути, то, что делает сегодня Деркач, это делается вопреки ныне действующей власти на Украине во главе с Зеленским. По идее, всё это должен был бы делать генеральный прокурор Украины. Сам же Зеленский в рот воды набрал и делает вид, что ничего не замечает, ничего не происходит, и вообще он, как страус, спрятал голову в песок. Здесь честь и хвала самому Деркачу. Его же внесли в санкционные списки в Америке. То есть однозначно, он понимал, на что идёт. Я думаю, что это достойнейший пример для политиков любой страны, каким должен быть политик по сути", - заключил Юрий Кот.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



153
Источник
Похожие новости
16 сентября 2020, 23:10
Лукашенко проиграл и должен уйти! Тихановская потребовала, чтобы Нарышкин не вмешивался
16 сентября 2020, 23:10
9 вопросов по Навальному попали в точку: В России узнали о болезненной реакции ЕС
17 сентября 2020, 01:00
Новая должность Лукашенко: сенсационное предположение сделал Малофеев
17 сентября 2020, 00:05
Японцы расхотели "возвращать" Курилы
16 сентября 2020, 22:15
Российские дипломаты потребовали от Берлина доступ к Навальному
17 сентября 2020, 01:00
Сколько будут стоить сигареты в 2021 году: Силуанов назвал новую цену
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 сентября 2020, 01:00
Новая должность Лукашенко: сенсационное предположение сделал Малофеев
17 сентября 2020, 00:05
Японцы расхотели "возвращать" Курилы
17 сентября 2020, 00:05
Военное превосходство РФ в Чёрном море стало абсолютно неприличным – киевский эксперт
17 сентября 2020, 01:00
Сколько будут стоить сигареты в 2021 году: Силуанов назвал новую цену
17 сентября 2020, 01:00
Королева Елизавета II больше не указ: Барбадос объявил о выходе из подчинения британс...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 сентября 2020, 12:30
Почти Крым-2: России развязывают руки. Даже на Украине
11 сентября 2020, 20:20
Сценарий провален, как быть? Военные США растерялись перед боем "с Россией"
12 сентября 2020, 17:25
Лавров сделал заявление об ответе Москвы на санкции после атаки на "Северный поток - 2"
14 сентября 2020, 17:05
Разговор Путина и Лукашенко рассекретили: о чем договорились президенты
15 сентября 2020, 21:30
«Юго-Восток Украины переходит под контроль Путина» – политолог
14 сентября 2020, 08:50
Чудо-юдо: Лавров исцеляет Навального
13 сентября 2020, 17:15
Путин ошеломлён: Перед визитом Лукашенко в Сочи Bloomberg узнал о реакции Кремля
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.