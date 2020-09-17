Трамп и Байден начали личную войну на Украине: эксперты указали на рычаги воздействия

Украинский депутат Андрей Деркач обнародовал новые скандальные плёнки "Байдена - Порошенко" - в частности, запись разговоров между экс-президентом Украины и куратором Украины в Белом доме. В беседе Байден назвал Порошенко "отцом нации", сравнив при этом американского президента Трампа с собакой.

На вопрос Байдена, о чём же Порошенко говорил с новоизбранным президентом Трампом, тот в шутку ответил, что похвалил Трампу администрацию Обамы.

Главный редактор News-front политолог Константин Кнырик назвал это продолжением нескольких избирательных кампаний одновременно.

"Это продолжение избирательной кампании в США, с использованием Украины, и продолжение местной избирательной кампании на Украине. Ничего нового или того, о чём не говорили, в том числе и на Украине, там нет. То есть лишнее подтверждение внешнего управления, лишнее подтверждение коррупции Байдена и так далее. Но, к большому сожалению, мы же прекрасно с вами понимаем, что никакого эффекта, с точки зрения правовых оценок этих плёнок, не будет", - уверен Кнырик.

Он уточнил, что эффект от публикации плёнок может быть только в информационном поле, а реально никаких санкций применяться ни к кому не будет.

"Ни Генеральная прокуратура, ни Зеленский пока не готовы на себя взять какие-либо волевые решения по этому вопросу и сдвинуть этот процесс с мёртвой точки, для того чтобы была дана правовая оценка всему этому, были уголовные дела, следствие, расследование и так далее", - пояснил Кнырик.

По словам эксперта, происходящее на Украине скорее можно расценивать как предвыборную войну Трампа с Байденом, причём с использованием Украины.

"Но рычагов воздействия на украинскую власть у Трампа очень мало. По сути, вот эти все околобайденовские структуры - они до сих пор контролируют Украину намного больше, чем Трамп. И влияние на неё имеют намного больше, чем Трамп. Плёнки Деркача не вызывают резонанса в украинских СМИ. Если вы обратите внимание, то это такое рядовое событие, которое не становится топ-темой", - подчеркнул Кнырик.

В свою очередь пресс-секретарь Всемирного Русского Народного Собора Юрий Кот отметил, что сегодняшнее выступление Деркача явно согласовано с избирательным штабом Трампа.

"Это, безусловно, атака на Байдена, но не политическая атака, а просто в рамках политической борьбы атака. Юрий Деркач демонстрирует неопровержимые факты, которые разносят в пух и прах весь ореол святости команды демократов во главе с Байденом. Безусловно, Байден знал, и команда демократов прекрасно понимала, что чем ближе к выборам в США, тем больше и агрессивнее будет информация о его преступлениях, а это преступление, по сути, то, о чём говорит Деркач, на Украине, и поэтому они попытались приклеить антиамериканское клеймо самому Деркачу на прошлой неделе", - уверен Кот.

Он указал, что ни один из озвученных фактов Деркачём Байден не опровергает, а значит, эти факты неопровержимы - за каждым словом стоит документ.

"И конечно, очень надеемся, что американское общество обратит внимание на данные события. Летом был такой вялотекущий процесс, который не особо, скажем так, больно бил по самому Джо, но вот сейчас, уже осталось всего ничего, меньше двух месяцев до выборов, и сейчас началась реальная бойня, сейчас каждое выступление Деркача по делу Байдена - это будет очень жёсткое, очень глобального уровня скандальное однозначно заявление и обнародование фактов", - уверен Кот.

Эксперт не сомневается, что в штабе Трампа постараются сделать всё возможное, чтобы об истории с Байденом и Порошенко не замолчали, чтобы на неё обратило внимание американское общество.

"Но самое интересное, как на это реагирует украинское общество. По сути, то, что делает сегодня Деркач, это делается вопреки ныне действующей власти на Украине во главе с Зеленским. По идее, всё это должен был бы делать генеральный прокурор Украины. Сам же Зеленский в рот воды набрал и делает вид, что ничего не замечает, ничего не происходит, и вообще он, как страус, спрятал голову в песок. Здесь честь и хвала самому Деркачу. Его же внесли в санкционные списки в Америке. То есть однозначно, он понимал, на что идёт. Я думаю, что это достойнейший пример для политиков любой страны, каким должен быть политик по сути", - заключил Юрий Кот.