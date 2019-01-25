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Трамп готовится ввести режим ЧП ради стены на границе с Мексикой

25 января 2019, 20:24  •  69 • В мире
Приостановка работы правительства США из-за разногласий по строительству стены на границе с Мексикой, то есть тот самый шатдаун, может завершиться решительной победой президента Дональда Трампа, и демократы ничего не смогут с этим поделать. Какую ловушку для них приготовил глава Белого дома?
Автор:
Кучер Егор
Рекордный по продолжительности в истории США шатдаун имени Дональда Трампа, судя по всему, подходит к концу. И завершаться победой президента он будет в тот момент, когда Вашингтон с подачи того же Трампа усиленно раскачивает ситуацию в Венесуэле. На первый взгляд, эти события никак не связаны между собой, однако это не так.
Ещё недавно американский истеблишмент поторопился и засчитал Трампу поражение в битве с демократами за стену. Напомним, шатдаун начался в США с того, что демократы отказались согласовать проект бюджета, предложенный Трампом, в котором прописано выделение 5,7 млрд долларов на строительство стены на границе с Мексикой.
В среду вечером, 23 января, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси сказала, что не даст Трампу возможности выступить с традиционным обращением «О положении дел в стране», пока не завершится шатдаун (то есть пока Трамп не согласится с условиями демократов). И президент США — удивительное дело — не стал с этим спорить и признал правоту Пелоси. На этом фоне произошло обрушение рейтинга поддержки Трампа американцами. Но глава Белого дома придумал способ оставить демократов с носом и добиться желаемого.
Трамп сдался?
В тот же день Трамп отреагировал в своём Twitter на заявление Пелоси, которая, по сути, просто не позволила президенту выступить с обращением.
«Когда произошёл шатдаун, Нэнси Пелоси попросила меня выступить с обращением "О положении дел". Я согласился. Затем она передумала из-за шатдауна, предложив более позднюю дату. Это её прерогатива, я выступлю с обращением, когда шатдаун закончится», — написал Трамп.
На самом деле в позиции Пелоси и согласии Трампа есть рациональное зерно. Она заявила, что организация проведения мероприятия потребовала бы участия сотен сотрудников различных правительственных ведомств, включая Секретную службу, тогда как почти все работники сейчас находятся в отпусках и не получают зарплату. Она также предложила Трампу вообще не выступать с обращением, а передать его в письменном виде в Конгресс.

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