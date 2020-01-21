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Трамп готовит удар по российским звёздам? Поехать рожать в Майами больше не выйдет
21 января 2020, 11:39 • 81 • Политика
Власти США хотят ужесточить выдачу виз для приезжающих рожать. Инициатива исходит лично от президента США Дональда Трампа. Новые правила могут серьёзно усложнить жизнь российским звёздам, едущим рожать в Майами.
Президент США Дональд Трамп решил запретить иностранцам приезжать рожать детей в США с целью получения американского гражданства. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники в администрации президента.
Дети, рождённые на территории США, автоматически получают американское гражданство. Это гарантируется 14-й поправкой к Конституции США. В этой связи среди желающих получить американское гражданство давно стало практикой ехать рожать ребёнка в США. Особенно это популярно среди российских звёзд шоу-бизнеса.
Однако это обстоятельство уже давно не по душе президенту США. По мнению Трампа, подобная ситуация является смехотворной.
В связи с этим уже в ближайшие недели Трамп планирует серьёзно ужесточить правила выдачи виз для иностранцев, сообщает издание. Если уполномоченные органы заподозрят просителя визы в целях получения гражданства, они будут иметь право отказать в визе.
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