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Трамп готовит "смертельный" удар по "Северному потоку-2" - Reuters

23 декабря 2020, 23:35  •  173 • Политика
Фото: Jens Buttner/dpa/www.globallookpress.com
Вашингтон призывает европейцев прекратить работы на Балтике
Президент США Дональд Трамп никак не может успокоиться насчет проекта "Северный поток-2" и напоследок решил еще добавить санкций в отношении российского газопровода.
Как сообщает Reuters со ссылкой на источники в администрации, очередной пакет рестрикций Белый дом планирует объявить уже в ближайшие недели.
США призывают своих европейских союзников и частные компании "прекратить работы, которые могут помочь в строительстве газопровода", пишет агентство.
Согласно информации трех источников Reuters, уходящая администрация готовится нанести "смертельный удар" по газопроводу.
"Мы вводили по этому поводу один удар за другим, и теперь мы находимся в процессе вбивания кола в сердце проекта", – заявил один из собеседников.
Отмечается, что спор вокруг нашей трубы может не утихнуть и после того, как избранный президент Джо Байден вступит в должность 20 января.
Судя по всему, вашингтонскому обкому категорически не нравится, что в Балтийском море активно ведется достройка "СП-2". На днях стало известно, что трубы немецкого участка укладываются с опережением графика.
Также накануне зампредседателя правления "Газпрома", гендиректор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова сообщила, что сухопутная зарубежная часть "Северного потока-2" полностью завершена и готова к вводу в эксплуатацию.

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