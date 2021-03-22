Трамп готовит реванш соцсетям: "Полностью изменит правила игры"

Помощник экс-президента США Джейсон Миллер сообщил о том, что Дональд Трамп скоро вернётся в соцсети и будет публиковаться "на собственной платформе". По сути же, это может стать реваншем после дерзкой блокировки бывшего главы Белого дома от соцсетей после инцидента в Капитолии. По словам Миллера, то, что готовит Трамп, "полностью изменит правила игры".

Бывший президент США Дональд Трамп, которого, напомним, после протестов в Капитолии 6 января соцсети (среди которых были и Twitter, и Facebook, и Instagram) дерзко заблокировали, готовится взять реванш и вновь вернуться, но уже на собственной платформе. Ранее, к слову, республиканцы уже анонсировали создание подобной независимой социальной сети.

Некоторые нюансы новинки сообщил в эфире телеканала Fox News помощник экс-главы Белого дома Джейсон Миллер. В частности, он уточнил, что Дональд Трамп уже через два-три месяца "вернётся в социальные медиа". При этом сразу добавил, что для своего возвращения бывший американский лидер воспользуется "собственной платформой".

Со слов Миллера, в соцсеть Трампа планируется привлечь "десятки миллионов" пользователей. Кроме того, помощник экс-президента Соединённых Штатов уточнил, что Трамп с помощью данной соцсети "полностью изменит правила игры".