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Трамп готовит "грандиозный финал" для Байдена. Сюрприз ждём в день инаугурации - Axios
07 декабря 2020, 16:10 • 28 • Политика
Дональд Трамп, по версии собеседников Axios, готовит "грандиозный финал" для Джо Байдена. И сюрприза следует ждать в день инаугурации.
Президентская гонка в США и не думает подходить к концу. Оба кандидата в президенты объявили себя победителями. Демократ Джо Байден собирает команду, представляя её публике. А республиканец Дональд Трамп не выезжает из Белого дома и отказывается поздравлять соперника с выигрышем. Более того, как пишет портал Axios, ссылаясь на собственные источники, Трамп готовит "грандиозный финал, как в фильме".
По версии собеседников портала, если Трамп и признает победу демократа, то в день инаугурации Джо Байдена он вылетит из Белого дома на вертолёте. После на отдельной площадке пересядет на борт самолёта Air Force One и полетит во Флориду. Там будут ждать поддерживающие Трампа американцы. Состоится митинг, где республиканец выступит с пламенной речью.
По всей видимости, именно на этом митинге Дональд Трамп и объявит о решении баллотироваться на новый срок. Уже в 2024 году.
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