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Трамп готовит провокационное шоу ко дню инаугурации Байдена

07 декабря 2020, 10:40  •  129 • Политика
Дональд Трамп. Фото: Doug Mills/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Глава государства запланировал громкий уход с президентского поста
Действующий американский лидер Дональд Трамп намерен устроить запланированное грандиозное шоу ко дню инаугурации президента США, включающее вылет из Белого дома на вертолете и последующий рейс на самолете Air Force One во Флориду. Там политик проведет митинг против избранного президента Соединенных Штатов Джо Байдена.
По информации СМИ, бывшая звезда телевидения пытается ослабить внимание миллионов американцев, которое будет обращено на церемонию вступления в должность избранного президента страны, сообщает "Общественная служба новостей". Вместо Дональд Трамп желает оказаться в центре событий, выступая перед многотысячной толпой.
Как сообщает Anxious, политик собирается объявить о своем намерении баллотироваться на президентских выборах 2024 года и таким образом стать главным критиком избранного главы государства.
В администрации Белого лома не стали комментировать информацию. Пресс-секретарь администрации действующего президента Джадд Дир сообщил, что анонимные источники, утверждающие о подобного рода планах главы государства, не могут быть осведомлены о его намерениях, передает телеканал "360".
"Президент Трамп объявит вам о своих планах на 20 января", – заявил американский госслужащий.
В конце ноября президент США объявил об отданном распоряжении приступить к основным протоколам по передаче своих полномочий преемнику Джо Байдену. Соответствующее поручение Трамп передал Управлению общих служб. В самом ведомстве ранее заявляли о том, что признают победу демократа на прошедших выборах президента Соединенных Штатов, и готовы к необходимым процедурам.

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