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Трамп готов заплатить жизнями американцев за победу на выборах президента США - Манукян

23 апреля 2020, 17:10  •  48 • Политика
Вадим Манукян считает, что Трамп готов убить тысячи американцев, отменив коронавирусный карантин, ради победы на ноябрьских выборах президента США.
США находятся на первом месте в мире по числу заразившихся коронавирусом, однако некоторые штаты уже готовы снять карантин ради поддержания экономики. Ситуацию прокомментировал член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной Думе Вадим Манукян.
Он уверен, что за преждевременное снятие карантина Штатам придётся расплатиться тысячами или десятками тысяч жизней. Но президент США Дональд Трамп, у которого в ноябре выборы, готов заплатить эту кровавую цену.
В ущерб десятков тысяч жизней людей будут открываться экономические объекты, в том числе и руками губернаторов, лояльных Трампу, то есть республиканцев, - отметил Вадим Манукян в интервью Nation News.
Эксперт добавляет, что открытие экономических объектов позволит Трампу убить двух зайцев. Во-первых, это не даст американскому бизнесу окончательно рухнуть, а во-вторых, позволит заслужить симпатии не определившихся избирателей.
При этом Манукян не снимает ответственности и с либеральной олигархии США, которая рвётся к власти, не обращая внимания на внутренние проблемы государства. Сейчас они диктуют свою повестку, подчёркивает эксперт.
Трамп предпринимает неуклюжую попытку выровнять ситуацию, но ему, безусловно, помешала очень "вовремя" появившаяся эпидемия. Она свела на нет его усилия по национализации экономики и процесс привлечения капиталов в США, - указывает Манукян.
Также он обращает внимание на то, что если убрать из кризиса в США "медицинский аспект проблемы", то станет вполне очевидно, что вирус лишь усилил и обнажил уже имевшиеся в стране проблемы.
Америка давно перестала быть Соединёнными Штатами Америки. Скорее всего, скоро будет название РША - Разъединённые Штаты Америки, - подытожил эксперт.

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