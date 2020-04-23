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Трамп готов заплатить жизнями американцев за победу на выборах президента США - Манукян
23 апреля 2020, 17:10 • 48 • Политика
Вадим Манукян считает, что Трамп готов убить тысячи американцев, отменив коронавирусный карантин, ради победы на ноябрьских выборах президента США.
США находятся на первом месте в мире по числу заразившихся коронавирусом, однако некоторые штаты уже готовы снять карантин ради поддержания экономики. Ситуацию прокомментировал член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной Думе Вадим Манукян.
Он уверен, что за преждевременное снятие карантина Штатам придётся расплатиться тысячами или десятками тысяч жизней. Но президент США Дональд Трамп, у которого в ноябре выборы, готов заплатить эту кровавую цену.
Эксперт добавляет, что открытие экономических объектов позволит Трампу убить двух зайцев. Во-первых, это не даст американскому бизнесу окончательно рухнуть, а во-вторых, позволит заслужить симпатии не определившихся избирателей.
При этом Манукян не снимает ответственности и с либеральной олигархии США, которая рвётся к власти, не обращая внимания на внутренние проблемы государства. Сейчас они диктуют свою повестку, подчёркивает эксперт.
Также он обращает внимание на то, что если убрать из кризиса в США "медицинский аспект проблемы", то станет вполне очевидно, что вирус лишь усилил и обнажил уже имевшиеся в стране проблемы.
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