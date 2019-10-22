Трамп готов воевать с Турцией: Глава Госдепа назвал условия начала военных действий

Президент США Дональд Трамп готов к войне с Турцией "в случае необходимости". Об этом заявил Госсекретарь США Майкл Помпео.

Речь идет об обострении отношений между Вашингтоном и Анкарой из-за турецкой военной операции на севере Сирии против курдов, которых турки считают террористами, а американские военные - союзниками.