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Трамп готов воевать с Турцией: Глава Госдепа назвал условия начала военных действий

22 октября 2019, 12:09  •  50 • Политика
Дональд Трамп готов к военным действиям против Турции в случае необходимости, заявил Госсекретарь США Майкл Помпео.
Президент США Дональд Трамп готов к войне с Турцией "в случае необходимости". Об этом заявил Госсекретарь США Майкл Помпео.
Речь идет об обострении отношений между Вашингтоном и Анкарой из-за турецкой военной операции на севере Сирии против курдов, которых турки считают террористами, а американские военные - союзниками.

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