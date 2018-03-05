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Трамп готов сам приехать на открытие американского посольства в Иерусалиме
05 марта 2018, 23:09 • 80 • В мире
Американский лидер не исключил своего визита в Иерусалим, который он назвал столицей Израиля.
Президент США Дональд Трамп готов лично присутствовать на церемонии открытия нового американского посольства в Иерусалиме. Об этом заявил он на переговорах с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. В частности, хозяин Белого дома не исключил такого развития событий.
Трамп в ходе переговоров с премьером Израиля отметил, что США намерены создать новую дипмиссию за короткий промежуток времени.
"Если у меня будет возможность, я приеду", - заявил американский лидер.
Напомним, что 6 декабря прошлого года Трамп признал Иерусалим столицей Израиля. Он также поручил Госдепу подготовить перенос посольства США из Тель-Авива.
В феврале этого года в Госдепартаменте заявили, что американское посольство США в Иерусалиме заработает уже в мае.
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