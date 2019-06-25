Трамп готов разорвать Договор о гарантиях безопасности с Японию. Bloomberg обещают новую гонку вооружений

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов выйти из американо-японского Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности. Соглашение подписали почти 60 лет назад. Теперь же Трамп говорит, что "в приватном порядке" размышляет о целесообразности документа, пишет Bloomberg со ссылкой на некие источники.

Итак, версия следующая. Трамп обсудил с доверенными лицами несоразмерность обязательств двух стран в рамках Договора. Если нападут на Японию, США обязуются встать на защиту. Однако сама Япония не берет на себя подобные обязательства.

Журналисты опасаются, что Трамп, в случае выхода из Договора, поставит под угрозы "архитектуры безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе". Более того, может начаться очередная гонка воружений. Токио в любом случае придется искать новые способы защиты и, по всей видимости, это будет закупка собственного вооружения. А партнерами в данном случае, наверняка, станут Китай и КНДР. Другими словами, своим выходом из Договора Трамп сам толкнет Японию в объятия своих же названных конкурентов и даже врагов, как неоднократно отмечал сам президент США.

Впрочем, пока все это лишь мнение журналистов.

Источники Bloomberg обращают внимание на то, что президент США пока не предпринимал шагов в направлении выхода из договора. Официальные лиц в американской администрации считают такой демарш крайне маловероятным.