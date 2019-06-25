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Трамп готов разорвать Договор о гарантиях безопасности с Японию. Bloomberg обещают новую гонку вооружений
25 июня 2019, 11:24 • 9 • Политика
Трамп размышляет о выходе из договора с Японией о гарантиях безопасности. Bloomberg обещают новую гонку вооружений.
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов выйти из американо-японского Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности. Соглашение подписали почти 60 лет назад. Теперь же Трамп говорит, что "в приватном порядке" размышляет о целесообразности документа, пишет Bloomberg со ссылкой на некие источники.
Итак, версия следующая. Трамп обсудил с доверенными лицами несоразмерность обязательств двух стран в рамках Договора. Если нападут на Японию, США обязуются встать на защиту. Однако сама Япония не берет на себя подобные обязательства.
Журналисты опасаются, что Трамп, в случае выхода из Договора, поставит под угрозы "архитектуры безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе". Более того, может начаться очередная гонка воружений. Токио в любом случае придется искать новые способы защиты и, по всей видимости, это будет закупка собственного вооружения. А партнерами в данном случае, наверняка, станут Китай и КНДР. Другими словами, своим выходом из Договора Трамп сам толкнет Японию в объятия своих же названных конкурентов и даже врагов, как неоднократно отмечал сам президент США.
Впрочем, пока все это лишь мнение журналистов.
Источники Bloomberg обращают внимание на то, что президент США пока не предпринимал шагов в направлении выхода из договора. Официальные лиц в американской администрации считают такой демарш крайне маловероятным.
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