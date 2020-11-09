Трамп готов предоставить доказательства фальсификации на выборах президента США

В предвыборном штабе президента США Дональда Трампа опровергли сообщения о призыве окружения президента признать поражение. Накануне CNN со ссылкой на неназванные источники настаивал, что зять Трампа Джаред Кушнер призывает лидера отказаться от власти в пользу Джо Байдена. Также отмечалось, что супруга Трампа Мелания придерживается той же позиции о необходимости передачи президентских полномочий.

Впрочем, ещё вчера Мелания Трамп одним своим твитом дала понять, что CNN не обладает достоверной информацией. Супруга Трампа призвала к пересчёту голосов и честным выборам. Сегодня же и в предвыборном штабе Трампа заявили, что никто из членов семьи не призывает президента отказаться от власти.

В то же время сам Трамп планирует митинги, где он будет призывать к пересчёту голосов в ряде штатов. О подобном решении пишет портал Axios со ссылкой на советников американского лидера. Именно на этих митингах и планируется показать свидетельства о смерти избирателей, которые якобы отдали свои голоса за демократа Джо Байдена. Выяснилось, что к моменту выборов несчастные уже скончались, после чего было объявлено о мошенничестве в ходе голосования.

Джо Байдена президентом объявили несколько американских СМИ. Подсчёт голосов пока не завершён.