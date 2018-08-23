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Трамп готов помиловать Манафорта - СМИ
23 августа 2018, 11:24 • 45 • Политика
В интервью Fox News президент США Дональд Трамп упомянул о помиловании Манафорта.
В США идет громкий судебный процесс против Пола Манафорта - экс-руководителя предвыборного штаба президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. За банковское и налоговое мошенничество ему грозит тюрьма. Глава Белого дома готов все же его помиловать.
Информацию об этом рассказал телеканал Fox News в своем Twitter, опубликовав отрывок беседы с Эйнсли Эрхардт, которая взяла интервью у Трампа. Она-то и сообщила, что во время беседы президент США «упомянул о помиловании Манафорта» и сказал, что «рассмотрит это».
Решение по делу Манафорта будет принимать суд присяжных. Список обвинений в его адрес состоит из восьми пунктов. Если суд признает его виновным в мошенничестве, а Трамп все же даст ему свое помилование, то оно и будет окончательным. По американским законам решение главы Белого дома обжалованию уже не подлежит.
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