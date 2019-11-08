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Трамп готов опубликовать стенограмму ещё одного разговора с Зеленским
08 ноября 2019, 22:24 • 69 • Украина
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов опубликовать стенограмму ещё одного телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Reuters
По его словам, эти переговоры прошли ещё до тех, которые стали поводом для начала процедуры импичмента.
«Теперь они (оппоненты в конгрессе. — RT) хотят увидеть его. Если они хотят, я его им предоставлю», — сказал Трамп журналистом в Белом доме.
Ранее Трамп заявил об утрате доверия к информатору, направившему жалобу после его разговора с Зеленским.
Также он сообщил о намерении в прямом эфире прочитать расшифровку их беседы.
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