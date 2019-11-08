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Трамп готов опубликовать стенограмму ещё одного разговора с Зеленским

08 ноября 2019, 22:24  •  69 • Украина
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов опубликовать стенограмму ещё одного телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
 
Reuters
 

По его словам, эти переговоры прошли ещё до тех, которые стали поводом для начала процедуры импичмента.

«Теперь они (оппоненты в конгрессе. — RT) хотят увидеть его. Если они хотят, я его им предоставлю», — сказал Трамп журналистом в Белом доме.

Ранее Трамп заявил об утрате доверия к информатору, направившему жалобу после его разговора с Зеленским.

Также он сообщил о намерении в прямом эфире прочитать расшифровку их беседы.

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