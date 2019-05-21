Трамп готов к переговорам с Ираном, "если они сами позвонят"

В беседе с журналистами, отвечая на соответствующий вопрос, американский лидер добавил, что и сам настроен на такие переговоры, однако не будет первым начинать диалог.

"Если они позвонят, то мы, конечно, начнем переговоры. Но решение за ними. Я бы хотел, чтобы они позвонили, если они готовы к этому", - сказал Трамп .

Между тем, как заявил недавно президент Ирана Хасан Роухани, к переговорам неоднократно призывали Тегеран и сами США, и другие мировые лидеры. Со стороны Госдепартамента Ираном было получено восемь официальных запросов.

Однако, отметил Роухани, в нынешних условиях он не видит перспективы подобных переговоров, хотя сам всегда выступает за дипломатическое решение вопросов.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф также заявил, что не намерен вести переговоры с США, добавив, что "возможности для переговоров нет", напоминает "РИА Новости".