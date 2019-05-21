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Трамп готов к переговорам с Ираном, "если они сами позвонят"
21 мая 2019, 06:24 • 18 • В мире
О своей готовности в переговорам с Ираном заявил Дональд Трамп. Однако президент США уточнил, что инициатива должны проявиться со стороны Тегерана. "Если они позвонят, начнем переговоры", - сказал он.
В беседе с журналистами, отвечая на соответствующий вопрос, американский лидер добавил, что и сам настроен на такие переговоры, однако не будет первым начинать диалог.
"Если они позвонят, то мы, конечно, начнем переговоры. Но решение за ними. Я бы хотел, чтобы они позвонили, если они готовы к этому", - сказал Трамп .
Между тем, как заявил недавно президент Ирана Хасан Роухани, к переговорам неоднократно призывали Тегеран и сами США, и другие мировые лидеры. Со стороны Госдепартамента Ираном было получено восемь официальных запросов.
Однако, отметил Роухани, в нынешних условиях он не видит перспективы подобных переговоров, хотя сам всегда выступает за дипломатическое решение вопросов.
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф также заявил, что не намерен вести переговоры с США, добавив, что "возможности для переговоров нет", напоминает "РИА Новости".
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