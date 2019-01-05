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Трамп готов годами "морозить" правительство США ради создания Мексиканской стены

05 января 2019, 02:24  •  32 • Политика
Президент США Дональд Трамп пригрозил конгрессменам сохранять правительство в состоянии "заморозки", или шатдауна, месяцы или даже годы, если они не одобрят бюджет, предусматривающий создание Мексиканской стены. Об этом заявил сенатор от демократической партии Чак Шумер.
По его словам, во время встречи с представителями Демократической партии, которая прошла в Белом доме, президент Дональд Трамп сказал, что приостановка работы кабмина США вследствие отсутствия бюджетных средств может продлиться несколько месяцев или даже лет.
При этом демократы потребовали от Трампа возобновления работы кабмина, что означало, что президент должен отказаться от финансирования проекта стены на границе с Мексикой. Однако Трамп не уступил демократам.
"Он сопротивляется", - констатировал Чак Шумер.
Работа федерального кабмина в США частично приостановлена с 22 декабря вследствие отсутствия бюджетных средств из-за того, что республиканцы и демократы не смогли согласовать включение в бюджет средств на сооружение барьера на рубеже с Мексикой.

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