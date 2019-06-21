Трамп едва не развязал войну на Ближнем Востоке: Россия предостерегает США от ночных демаршей

Президент США Дональд Трамп планировал нанести удары по территории Ирана. Об этом сообщили американские СМИ.

20 июня иранские военные сбили американский разведывательный беспилотник Global Hawk, который был замечен в южной части Ирана. Летательный аппарат нарушил воздушное пространство и был нейтрализован в провинции Хормозган.

Изначально Центральное командование ВС США опровергло информацию, заявив о том, что никакие БПЛА в район Ирана не отправлялись. Однако агентство Reuters со ссылкой на источники в армейских кругах подтвердило данные, уточнив, что речь идет о беспилотнике MQ-4C Triton, принадлежавшем ВМФ Штатов.

Трамп пытался развязать новую войну на Ближнем Востоке

Как пишет издание The New York Times, после данного инцидента Трамп чуть было не отдал приказ об атаке, изменив свое решение в самый последний момент. Однако не исключено, что политик позднее скорректирует свою позицию.

Согласно предварительным данным, в список целей были включены небольшие объекты: ракетные батареи, радиолокационные станции и так далее.

"После активных консультаций и споров в Белом доме среди ключевых помощников президента, занимающихся вопросами национальной безопасности, и лидеров конгресса военные и дипломаты ожидали, что будут нанесены удары", - заявил источник издания.

Непосредственно агентство Reuters сообщило, что Вашингтон передал сообщение с предупреждением об атаке Тегерану через Оман, дав время иранской стороне, чтобы начать диалог. В ответ власти Ирана предупредили Белый дом о том, что действия американских военных имеют серьезные региональные и международные последствия.

"Трамп заявил, что он против любой войны с Ираном и что он хочет переговоров с Тегераном по поводу многих вопросов", - пояснил источник в Иране.

Реакция России на ночной демарш

На ситуацию отреагировал заместитель главы МИД России Сергей Рябков. Он констатировал, что сейчас США и Иран балансируют на грани начала войны.

Опубликованная в СМИ информация говорит о том, что Пентагон сознательно провоцирует ситуацию, отказываясь воспринимать сигналы, которые подает Москва и другие страны, обеспокоенные эскалацией противостояния.

"Вместо того чтобы задуматься над содержательной частью нашего сигнала, а именно о том, что нужен политический выход из этого кризиса, они начинают рассуждать о том, что Россия якобы пытается расширить свое влияние", - пояснил дипломат, добавив, что российская сторона призывает стороны не делать опрометчивых шагов.

США накаляют обстановку

Напомним, 13 июня неизвестные злоумышленники атаковали два танкера в Оманском заливе. Норвежское судно Front Altair получило серьезные повреждения.

Как сообщали СМИ, речь может идти о торпедной атаке. Ответственность за инцидент власти США ожидаемо поспешили возложить на Иран, опубликовав видео, на котором якобы иранские военные снимают магнитную мину с панамского танкера Kokuka Courageous.

До этого Вашингтон обвинил Тегеран в атаке на трубопровод в Саудовской Аравии и диверсии на саудовских танкерах в эксклюзивной экономической зоне ОАЭ. МИД Ирана назвал действия американской стороны безосновательными, не исключив, что Штаты пытаются оправдать свою политику экономического терроризма в отношении оппонентов.

19 июня стало известно о том, что исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан принял решение покинуть свой пост. Однако перед этим он одобрил отправку тысячи американских солдат на Ближний Восток в "оборонительных" целях. Контингент будет оснащен беспилотником и самолетом-разведчиком, а также комплексами Patriot.

Как заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, он не видит причин для начала полномасштабного конфликта. На протяжении последних 40 лет Тегеран подвергался нападкам, но он становится все сильнее, тогда как Вашингтон просто бряцает оружием в стиле голливудских фильмов.