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Трамп допустил отмену встречи с Путиным из-за инцидента в Керченском проливе

28 ноября 2018, 04:09  •  66 • Политика
Встреча президентов Дональда Трампа и Владимира Путина на саммите G20 в Буэнос-Айресе может быть отменена. С таким заявлением выступил во вторник, 27 ноября, сам американский лидер. Он отметил, что переговоры с главой российского государства могут быть отменены из-за ситуации, сложившейся вокруг украинских кораблей, задержанных в Керченском проливе.
Свою позицию президент США озвучил в интервью для газеты The Washington Post. Напомним, что 25 ноября группа из трех морских судов ВМС Украины нарушила границу России и взяла курс на Керченский пролив. В результате корабли и 24 члена их экипажей, включая двух офицеров СБУ, были задержаны.
Впоследствии при допросе в ФСБ некоторые из задержанных признались, что намеренно игнорировали призывы российской береговой охраны остановиться и выйти из территориальных вод нашего государства. Они также упомянули, что понимают, что участвовали в провокации.
На Украине данный инцидент привел к введению военного положения в ряде регионов страны. Он вступил в силу 26 ноября и продлится 30 дней.
Саммит G20 в столице Аргентины должен пройти 30 ноября и 1 декабря.

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