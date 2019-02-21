«Трамп должен понять нас как бизнесмен»: в Австрии и Германии заявили о преимуществах «Северного потока — 2»

По итогам визита в Вашингтон канцлер Австрии Себастьян Курц подчеркнул, что Вена продолжит поддерживать проект «Северный поток — 2», несмотря на критику со стороны США. Он считает, что американский лидер Дональд Трамп как бизнесмен должен понимать преимущества российского газа перед сжиженным американским. Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер также заявил, что газопровод будет способствовать стабильности рынка в Европе. Как отмечают опрошенные RT эксперты, Берлин и Вена не станут отказываться от очевидной выгоды под давлением Соединённых Штатов.

Австрия продолжит укреплять сотрудничество с Россией в энергетической сфере и будет развивать проект «Северный поток — 2», поскольку российский газ Вене покупать выгоднее, чем американский. Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

«Он (Трамп. — RT) ясно выразился, что США выступают против этого проекта («Северного потока — 2». — RT), мы это и так знаем. Мы выступаем за этот проект, потому что мы заинтересованы в надёжности энергоснабжения в Австрии», — подчеркнул Курц в интервью австрийской телерадиовещательной компании ORF.

Курц также отметил, что закупать российский газ Австрии дешевле, чем американский. По мнению политика, Дональд Трамп должен понять своих европейских партнёров, поскольку он бывший бизнесмен.

Президент США Дональд Трамп и федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц во время встречи в Вашингтоне

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В целом, как отметил Курц, Австрия старается поддерживать контакты по всему миру — как с Востоком, так и с Западом.

«Я бы не сказал, что у нас с Россией лучше отношения, чем с другими странами. Скажу больше, РФ традиционно проявляет больше интереса к Австрии и таким образом больше ищет контакта с представителями австрийского правительства, президентом и канцлером, чем это, наверное, делают США. Я себя прекрасно чувствую посередине: с хорошими контактами в Европе, на Западе и Востоке, с хорошим контактом со сверхдержавами», — заключил Себастьян Курц.

Отметим, что в прошлый раз канцлер Австрии совершал визит в Вашингтон в 2005 году. В то же время только в 2018 году Курц и Путин встречались четыре раза.

«Стабилизировать газоснабжение»

Кроме того, в четверг проект «Северный поток — 2» в очередной раз поддержали в Берлине. Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер отметил, что газопровод будет способствовать укреплению энергетической стабильности Европы.

«Северный поток — 2» станет вкладом в стабилизацию газоснабжения в Европе на высоком уровне», — полагает министр.

При этом Альтмайер отметил, что страны ЕС собираются также закупать сжиженный газ у США.

Власти Германии неоднократно высказывались в поддержку «Северного потока — 2». Так, в январе на Международном экономическом форуме в Давосе канцлер ФРГ Ангела Меркель подчеркнула, что Берлин продолжит поставки газа из России. Кроме того, Берлин последовательно опровергает заявления Вашингтона о том, что ЕС может оказаться в энергетической зависимости от России.

«Максимально дешёвый газ»

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских заявил RT, что в Европе осознают: сотрудничество с Россией в газовой сфере выгодней, чем с какой-либо другой страной.

«Это максимально дешёвый газ для европейского потребителя. Американский сжиженный газ дороже примерно на треть. И даже транзит через Украину дороже», — заявил в беседе с RT Игорь Ананских.

Таким образом, по оценке Ананских, проект «Северный поток — 2» поддержат все страны, которые думают о потребностях своих граждан.

«Те страны, которые не сильно зависимы от США (или, наоборот, зависимы, но понимают, что нужно думать о своих жителях), выступают за «Северный поток — 2» как за более качественную жизнь, потому что это уменьшение финансовой нагрузки на каждого жителя. Именно поэтому и Германия как локомотив европейской экономики, и Австрия поддерживают этот проект»,— заключил депутат Госдумы.

Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель

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Как полагает ведущий научный сотрудник центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин, и Германия, и Австрия в будущем станут газораспределительными хабами Европы. По его мнению, ценность «Северного потока — 2» в его предсказуемости и надёжности.

«В 2020-е годы планируется остановить эксплуатацию атомных станций в Германии и отказаться от угля. Количество альтернатив небольшое, поэтому газ играет всё большую роль. Газ — важное сырьё для отраслей химической промышленности. Немцы, как и австрийцы, пытаются обеспечить себе конкурентные преимущества в виде дешёвого и предсказуемого в плане поставок сырья», — отметил Камкин.

По оценке эксперта, некоторые европейские страны готовы поступиться собственной выгодой, чтобы угодить Вашингтону.

Элементарная математика

Член-корреспондент Академии военных наук, политолог-американист Сергей Судаков пояснил, что цена сжиженного газа из США для конечного европейского потребителя окажется примерно в 1,7 раза выше, чем стоимость топлива из РФ.

«Фактически получается, что это двойная цена. В дальнейшем это повлияет на цену любого окончательного продукта, произведённого в Европе: текстиль, электронику и так далее. В каждый евроцент будет вложена цена дорогого американского газа», — отметил политолог в беседе с RT.

При этом, как отметил Судаков, в Вашингтоне осознают это, поэтому пытаются вести нечестную игру.

«Сжиженный газ не может быть дешёвым. Америка использует санкционную политику, чтобы дать конкурентное преимущество своим производителям», — подчеркнул Судаков.

Продвижение проекта

Более половины «Северного потока — 2» уже построено. В середине февраля глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что в совокупности уложено порядка 700 км по обеим ниткам газопровода. Завершение строительства ожидается в 2019 году.

20 февраля комитет постоянных представителей стран Европейского союза одобрил компромиссный вариант поправок к Газовой директиве ЕС. При этом Берлину удалось урегулировать спор с Парижем по этому вопросу. Согласно документу, европейские нормы будут распространяться на все трансграничные газопроводы, но предусмотрена и возможность исключений для уже существующих проектов.