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«Трамп должен понять нас как бизнесмен»: в Австрии и Германии заявили о преимуществах «Северного потока — 2»
21 февраля 2019, 15:39 • 95 • В мире
По итогам визита в Вашингтон канцлер Австрии Себастьян Курц подчеркнул, что Вена продолжит поддерживать проект «Северный поток — 2», несмотря на критику со стороны США. Он считает, что американский лидер Дональд Трамп как бизнесмен должен понимать преимущества российского газа перед сжиженным американским. Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер также заявил, что газопровод будет способствовать стабильности рынка в Европе. Как отмечают опрошенные RT эксперты, Берлин и Вена не станут отказываться от очевидной выгоды под давлением Соединённых Штатов.
Трубы на заводе по обетонированию в Котке, Финляндия © nord-stream2.com
Австрия продолжит укреплять сотрудничество с Россией в энергетической сфере и будет развивать проект «Северный поток — 2», поскольку российский газ Вене покупать выгоднее, чем американский. Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.
Курц также отметил, что закупать российский газ Австрии дешевле, чем американский. По мнению политика, Дональд Трамп должен понять своих европейских партнёров, поскольку он бывший бизнесмен.
В целом, как отметил Курц, Австрия старается поддерживать контакты по всему миру — как с Востоком, так и с Западом.
«Я бы не сказал, что у нас с Россией лучше отношения, чем с другими странами. Скажу больше, РФ традиционно проявляет больше интереса к Австрии и таким образом больше ищет контакта с представителями австрийского правительства, президентом и канцлером, чем это, наверное, делают США. Я себя прекрасно чувствую посередине: с хорошими контактами в Европе, на Западе и Востоке, с хорошим контактом со сверхдержавами», — заключил Себастьян Курц.
Отметим, что в прошлый раз канцлер Австрии совершал визит в Вашингтон в 2005 году. В то же время только в 2018 году Курц и Путин встречались четыре раза.
«Стабилизировать газоснабжение»
Кроме того, в четверг проект «Северный поток — 2» в очередной раз поддержали в Берлине. Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер отметил, что газопровод будет способствовать укреплению энергетической стабильности Европы.
«Северный поток — 2» станет вкладом в стабилизацию газоснабжения в Европе на высоком уровне», — полагает министр.
При этом Альтмайер отметил, что страны ЕС собираются также закупать сжиженный газ у США.
Власти Германии неоднократно высказывались в поддержку «Северного потока — 2». Так, в январе на Международном экономическом форуме в Давосе канцлер ФРГ Ангела Меркель подчеркнула, что Берлин продолжит поставки газа из России. Кроме того, Берлин последовательно опровергает заявления Вашингтона о том, что ЕС может оказаться в энергетической зависимости от России.
«Максимально дешёвый газ»
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских заявил RT, что в Европе осознают: сотрудничество с Россией в газовой сфере выгодней, чем с какой-либо другой страной.
Таким образом, по оценке Ананских, проект «Северный поток — 2» поддержат все страны, которые думают о потребностях своих граждан.
«Те страны, которые не сильно зависимы от США (или, наоборот, зависимы, но понимают, что нужно думать о своих жителях), выступают за «Северный поток — 2» как за более качественную жизнь, потому что это уменьшение финансовой нагрузки на каждого жителя. Именно поэтому и Германия как локомотив европейской экономики, и Австрия поддерживают этот проект»,— заключил депутат Госдумы.
Как полагает ведущий научный сотрудник центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин, и Германия, и Австрия в будущем станут газораспределительными хабами Европы. По его мнению, ценность «Северного потока — 2» в его предсказуемости и надёжности.
«В 2020-е годы планируется остановить эксплуатацию атомных станций в Германии и отказаться от угля. Количество альтернатив небольшое, поэтому газ играет всё большую роль. Газ — важное сырьё для отраслей химической промышленности. Немцы, как и австрийцы, пытаются обеспечить себе конкурентные преимущества в виде дешёвого и предсказуемого в плане поставок сырья», — отметил Камкин.
По оценке эксперта, некоторые европейские страны готовы поступиться собственной выгодой, чтобы угодить Вашингтону.
Элементарная математика
Член-корреспондент Академии военных наук, политолог-американист Сергей Судаков пояснил, что цена сжиженного газа из США для конечного европейского потребителя окажется примерно в 1,7 раза выше, чем стоимость топлива из РФ.
«Фактически получается, что это двойная цена. В дальнейшем это повлияет на цену любого окончательного продукта, произведённого в Европе: текстиль, электронику и так далее. В каждый евроцент будет вложена цена дорогого американского газа», — отметил политолог в беседе с RT.
При этом, как отметил Судаков, в Вашингтоне осознают это, поэтому пытаются вести нечестную игру.
Продвижение проекта
Более половины «Северного потока — 2» уже построено. В середине февраля глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что в совокупности уложено порядка 700 км по обеим ниткам газопровода. Завершение строительства ожидается в 2019 году.
20 февраля комитет постоянных представителей стран Европейского союза одобрил компромиссный вариант поправок к Газовой директиве ЕС. При этом Берлину удалось урегулировать спор с Парижем по этому вопросу. Согласно документу, европейские нормы будут распространяться на все трансграничные газопроводы, но предусмотрена и возможность исключений для уже существующих проектов.
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