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Трамп добился от Китая серьезных уступок в торговой войне
13 декабря 2018, 11:24 • 101 • В мире
На фоне ареста в Канаде заместителя руководителя компании Huawei Мэн Ваньчжоу, Китай вместо радикальных действий заявляет о готовности снизить пошлины на ввоз автомобилей из США. Зачем Пекин идет на такие серьезные уступки Вашингтону и что за этим последует?
Автор:
Кучер Егор
Царьград в последних материалах об американо-китайской торговой войне уже отмечал, что это глобальное противостояние выходит на новый уровень. После договоренности в Аргентине между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином о «перемирии» в торговой войне, а также после громкого ареста в Канаде замглавы Huawei Мэн Ваньчжоу по американскому запросу Китай неожиданно решил сделать крупную уступку США.
Сам Трамп в начале декабря уже заявлял в своем Twitter, что идет на незначительные уступки Пекину, чтобы избавить от китайских пошлин американский автопром. Несмотря на общую предсказуемость такого шага, эксперты и аналитики до сих пор гадают – зачем Си Цзиньпину понадобилось так явно демонстрировать западному партнеру свою слабость.
Война наоборот
Как сообщает Bloomberg, в Госсовет Китая официально внесено предложение о снижении пошлин на американские автомобили с нынешних 40% до 15%. Этот шаг станет беспрецедентной уступкой в торговой войне, которая продолжается уже более полугода. Более того, Китай параллельно с этим готов возобновить ввоз соевых бобов из США.
Последнее общение сторон по торговым тарифам состоялось в понедельник. Телефонная беседа проходила с участием министра финансов США Стивена Мнучина, американского торгового представителя Роберта Лайтхайзера и китайского вице-премьера Лю Хэ. Эти чиновники обсудили как автомобильный вопрос, так и возобновление Китаем импорта сельхозпродукции.
Одним из пунктов беседы были вопросы Мнучина к Хэ о перспективах внесения изменений в фундаментальные принципы китайской экономической политики. Лайтхайзер сказал Хэ, что Вашингтон намерен заключить соглашение о «структурных изменениях» в экономической модели Китая до 1 марта 2019 года.
Последний пункт – наиболее интересный. Дело в том, что США в торговой войне преследуют не только цель ликвидации своего громадного торгового дефицита с Китаем, но и желают подорвать экономический потенциал этой страны. Зная это, в Пекине не дают Вашингтону никаких гарантий, однако, как мы видим, готовы идти даже на серьезные уступки.
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