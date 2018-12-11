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Трамп держит руководителя Huawei в канадском плену
11 декабря 2018, 23:39 • 34 • В мире
По просьбе США Канада держит под арестом заместителя руководителя компании «Хуавей» Мэн Ваньчжоу. На какие уступки должен пойти Китай в «торговой войне» с США, чтобы вызволить управляющего своего телекоммуникационного гиганта?
Автор:
Гасанов Камран
Американо-китайские разборки перешли на качественно новый уровень. Теперь вместо экономических угроз и торговых пошлин США решили взяться за представителей крупнейших китайских корпораций.
1 декабря финансового директора «Хуавей» Мэн Ваньчжоу фактически взяли в заложники. Ее арестовали в канадском Ванкувере по запросу США, которые обвиняют «Хуавей» в нарушении американских санкций против Ирана.
Соединенные Штаты давно «точили зуб» на одну из крупнейших телекоммуникационных компаний в мире. В 2003 году ее обвиняли в нарушении патентов американской Cisco Systems. В 2013-м бывший глава Агентства национальной безопасности США Майкл Хейден заявил, что «Хуавей» занимается шпионажем и делится полученными данными с китайскими властями. Давление усилилось с приходом к власти Дональда Трампа. Летом Трамп запретил членам администрации использовать китайские телефоны, включая продукцию «Хуавей».
5G как инструмент китайского шпионажа
Обвинения против китайской корпорации выдвигали и в союзных США странах. Индусы подозревали «Хуавей» в разработке телекоммуникации для «Талибана», а немцы нашли вредоносное ПО, которое позволяет прослушивать и отслеживать пользователей.
В ряде стран опасаются того, что посредством «Хуавей» Пекин получит доступ к мобильным сетям пятого поколения 5G, что позволит более эффективно осуществлять шпионаж. Британская компания British Telecom уже конфисковала аппараты китайской компании, которые использовали для развертывания 5G в Соединенном Королевстве.
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