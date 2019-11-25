Трамп дарит Палестину Израилю. Как быть России?

Автор:

Гасанов Камран

Очередное решение администрации Дональда Трампа по Палестине снова всколыхнуло Ближний Восток. Ведущее информагентство в регионе Al Jazeera уже пишет о возможном конце палестинской государственности.

Если Израиль пойдёт дальше и аннексирует основные части Западного берега, урегулирование на основе принципа двух государств больше не будет жизнеспособным и вероятность создания независимого и нераздробленного палестинского государства будет похоронена,

– говорится в анализе.

Судьбоносные решения Трампа

Повод к таким пессимистичным выводам дало заявление госсекретаря США Майка Помпео. 18 ноября он сказал, что израильские поселения на Западном берегу реки Иордан «соответствуют международному праву». Так Помпео дезавуировал одобряемый со времён Картера американскими администрациями принцип о недопустимости строительства поселений.

Дональд Трамп – самый произраильский президент в истории США. За последние два года он принял ещё два судьбоносных для Палестины решения. Сначала признал Иерусалим столицей Израиля, хотя по международным соглашениям восточная часть города принадлежит Палестине. Затем «подарил» Израилю оккупированные в ходе Шестидневной войны 1967 года сирийские Голанские высоты.

Сейчас речь идёт о значительной части территории Палестины – Западном береге реки Иордан. Он, по соглашению Осло-II (1995), разделён на три части – А, B, C. Зоны A и B составляют по 20% территории Западного берега реки Иордан. Израильских поселений здесь нет, а в секторе А гражданам Израиля появляться не разрешено.

Зона C, о которой говорит Майк Помпео, – это две трети Западного берега. Сектором управляет Израиль. В результате строительства поселений здесь проживает больше израильтян, чем арабов. Соотношение – 350 тысяч против 300 тысяч.

Майк Помпео. Фото: MFA Russia/Globallookpress

Палестина – всё?

Опрошенные Царьградом эксперты полагают, что проект независимой Палестины в границах 1967 года провалился.

Это удар, но не первый, по концепции двух государств. Удар по Женевским и Норвежским соглашениям. Российской позиции надо добиваться равноправия,

– сказал писатель и публицист Исраэль Шамир.

Шамир считает, что России нужно ответить на решение Помпео признанием Израиля/Палестины как единого «государства-апартеида». «Вместо требования отделить Палестину и дать ей независимость, нужно требовать равенства прав для евреев и неевреев, с тем чтобы палестинцы участвовали в выборах в парламент/кнессет, в формировании правительства. После победы равноправия Палестина/Израиль станут надёжным союзником России на Ближнем Востоке», – добавил Исраэль Шамир.

Признание легальности поселений Шамир объясняет намерением Трампа заручиться поддержкой евреев США, которые иначе попытаются устроить ему импичмент.

Интерес России

Доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян считает, что решение Трампа способствует миру на Ближнем Востоке.

Это решение будет способствовать не концу, а началу Палестины. Палестинское руководство категорически не хочет мира и надеется на изменение статус-кво. Решение Трампа легитимирует и укрепляет статус-кво, защищает израильские поселения. И фактически принуждает палестинцев к миру, чтобы те договаривались на позициях проигравшей стороны,

– сказал Мирзаян в беседе с Царьградом.

Палестина, в секторе Газа. Фото: Mahmoud Issa/ZUMApress/Globallookpress

Россия – участник квартета по арабо-израильскому урегулированию, в который входят также США, ООН и ЕС. И глава МИД РФ Сергей Лавров многократно говорил о решении конфликта на основе принципа двух государств в границах 1967 года, которое исключает строительство поселений.

Геворг Мирзаян также полагает, что, несмотря на противоречие официальной российской позиции, заявление Помпео отвечает интересам России.

Ситуация двойственная. С одной стороны, нам нужен мир в регионе, а его можно добиться разрешением арабо-израильского конфликта на мирных условиях. С другой стороны, мы не можем поддержать решение, потому что это Трамп, и у нас есть исторически близкие отношения с арабскими лидерами. На словах мы должны критиковать Трампа, чтобы не подпадать под неприязнь арабов, но на самом деле это (заявление Помпео - прим. Царьграда) нам выгодно,

– добавил эксперт.

Односторонняя легализация может оформить статус-кво, но может стать началом продолжения оккупации через строительство новых поселений. И однажды на Западном берегу Иордана останутся лишь жалкие клочки палестинских территорий, а сама Палестина будет ограничена крошечной территорией Газы, зажатой между Египтом и Израилем.

Может быть, действительно, пока не поздно, палестинцам договориться о мире с признанием своего государства в пределах имеющихся границ?