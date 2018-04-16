Трамп «дал ясно понять», когда США оставят Сирию

Вашингтон хочет поскорее вернуть домой солдат США, находящихся в Сирии, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. По ее словам, президент США Дональд Трамп «дал ясно понять», что американские войска должны вернуться «после победы над «Исламским государством» (ИГ, запрещена в РФ)», и он хочет, чтобы это произошло как можно быстрее.

«Мы полны решимости полностью победить ИГ и создать условия, которые предотвратят его возрождение», — передает НСН слова пресс-секретаря Трампа.

Белый дом надеется, отметила Сандерс, что ее партнеры и союзники в регионе взвалят на свои плечи большую военную и финансовую ответственность по обеспечению безопасности на сирийской территории.

В своем обращении к американской нации от 14 апреля Трамп заявил, что с надеждой ждет скорейшего возвращения «воинов США» на родину, передает RT со ссылкой на ABC News.

Еще в конце марта 2018 года Дональд Трамп заявил, что считает излишним пребывание военных вооруженных сил США в Сирии после завершения операции «Непоколебимая решимость» против ИГ.

Впоследствии постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что США не покинут Сирию, пока не завершат «все свои задачи». Она добавила, что президент «наблюдает за ситуацией» и выразила уверенность в том, что «очень сложные отношения между США и Россией со временем изменятся».

Ранее США, Франция и Великобритания нанесли ракетный удар по военным и гражданским объектам в Сирии. Поводом для агрессии стало якобы применение химоружия в городе Дума в Восточной Гуте. Оказалось, атака на мирных жителей Думы 7 апреля была лишь инсценировкой, использованной в качестве предлога для нанесения ударов. Как сообщил постоянный представитель САР при ООН Башар Джаафари, ее организаторы уже арестованы и выступили на телевидении с признанием, сообщает ФАН.

Американский президент Дональд Трамп прокомментировал удары западной коалиции по территории Сирии. Он заявил, что США добились отличного успеха.

«Идеально исполненный удар прошлой ночью. Спасибо Франции и Великобритании за их мудрость и силу их отличных вооруженных сил. Не могло быть лучшего результата! Миссия выполнена!» — написал американский лидер в своем твиттере.

Также Трамп отметил, что очень гордится американскими вооруженными силами.

«Очень горжусь нашими великолепными вооруженными силами, которые скоро, после траты миллиардов полностью одобренных долларов, станут самыми лучшими, которые были когда-либо в нашей стране. Ничто и никто не сравнится с нами!»,

— подчеркнул Трамп.

Удар крылатыми ракетами по Сирии был нанесен коалицией Франции, Великобритании и США в ночь на 14 апреля. Взрывы раздались в Дамаске, Хомсе и его пригородах. По целям было выпущено 103 ракеты. По утверждениям Сирийской арабской армии и Минобороны РФ, была сбита 71 ракета, подразделения ПВО из России для отражения ракетного удара не применялись. Однако Пентагон заявляет, что ПВО Сирии не смогли сбить ни единой ракеты.

7 апреля некоторые НПО, в том числе «Белые каски», заявили, что в Восточной Гуте было якобы применено химическое оружие, погибли 70 человек. Вашингтон и страны Запада обвинили в этом сирийские власти и пригрозили применить военную силу в ответ на «зверства зверя Асада».

Напомним, что интервенция США в Сирию началась в 2014 году под предлогом борьбы с ИГ и «Аль-Каидой» (запрещена в России). В своем обращении к нации 10 сентября 2014 года тогдашний президент США

Барак Обама объявил о своем намерении бомбить ИГ в Сирии и обучать повстанцев, с согласия конгресса или без него, также он разрешил открыто атаковать группы боевиков.

17 сентября палата представителей конгресса США одобрила план Обамы по обучению и вооружению сирийских повстанцев в их борьбе против ИГ. В заявлении после голосования палаты, Обама подчеркнул, что Соединенные Штаты не будут посылать войска в Сирию. Военное командование США утвердило план Обамы неделей позднее, а еще день спустя Сенат одобрил предложение президента.