Трамп дал Меркель второй шанс: Несостоявшаяся встреча лидеров перенесена на субботу - кабмин ФРГ

Кабинет министров ФРГ сообщил о том, что ранее несостоявшаяся встреча между президентом США и канцлером Германии все же состоится. Дональд Трамп дал Ангеле Меркель второй шанс и увидится с ней в субботу, 1 декабря.

Планы канцлера Германии Ангелы Меркель на первый день саммита G20 были нарушены внезапным ЧП с ее самолетом. В результате она вынуждена была отменить ранее назначенную встречу с президентом США Дональдом Трампом. Кабмин ФРГ сообщил, что несостоявшаяся встреча все же пройдет, но в субботу, 1 декабря. Трамп дает Меркель второй шанс увидеться на полях саммита «большой двадцатки».

Не исключено, что это будет именно то самое время, на которое ранее была запланирована встреча между Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Ее, напомним, глава Белого дома двумя сообщениями в Twitter отменил по дороге в Аргентину, где сейчас проходит саммит.

Напомним, ЧП с самолетом Меркель произошло накануне, в пятницу. Уже в воздухе пилоты обнаружили внезапное отключение связи борта с землей. Лайнер канцлера пришлось срочно возвращать, а ей самой отправляться на G20 обычным рейсом.

«Встреча состоится сегодня, договоренность достигнута», - заявили в кабмине РИА Новости, добавив, что предварительно в графике Меркель на эти переговоры выделено около 30 минут.