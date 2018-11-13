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Трамп дал добро на создание европейской армии

13 ноября 2018, 03:24  •  62 • В мире
Становление единого европейского ВПК под контролем США
10 ноября в Париже прошла встреча президента США Дональда Трампа и президента Франции Эммануэля Макрона. Перед началом встречи Трамп назвал «оскорбительными» (very insulting) слова Макрона о необходимости создания европейской армии для защиты от «Китая, России и даже США». «Возможно, Европе следовало бы сначала внести свою справедливую долю в финансирование НАТО, которое США значительно спонсируют!» – написал Трамп в «Твиттере».
Оскорбило президента США заявление Макрона в эфире радиостанции Europe 1, когда французский президент сказал о важности создания «настоящей общеевропейскую армии» и о том, что Европа должна защищать себя «преимущественно самостоятельно, без того, чтобы полностью полагаться на Соединённые Штаты».
На встрече с Трампом Макрон сильно смягчил риторику и при этом заметил: «Нечестно, когда безопасность Европы обеспечивается сегодня только Соединенными Штатами... Именно поэтому я полагаю, что Европе необходимо обладать большими возможностями, более сильной обороной, чтобы разделить эту задачу». Сказав, что Европа должна увеличить свою долю расходов на оборону в рамках НАТО, Макрон полностью солидаризировался с Трампом.
Идея создания «европейской армии» не нова, и Макрон не первый, кто её предлагает. Статья 42 Договора о Европейском союзе предусматривает существенную военную интеграцию в рамках ЕС. Дискуссия об общих вооружённых силах Евросоюза активизировалась в 2014 году. С призывами о создании единой армии ЕС выступили председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, глава комитета немецкого парламента по внешней политике Норберт Реттген. По словам Юнкера, заимев свою армию, Европа даст России понять, что она «серьёзно относится к отстаиванию ценностей Европейского союза». Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен поддержала Юнкера, заявив, что в обозримом будущем ЕС будет нуждаться в собственной армии «в свете кризисов, подобных украинскому».
О том, что следует приступить к созданию общей европейской армии, говорили в августе 2016 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его чешский коллега Богуслав Соботка. Затем с предложением создать единый оборонный союз Германия и Франция выступили на саммите ЕС 17 сентября 2016 года в Братиславе. Поддержал идею создания европейского военного союза и генсек НАТО Йенс Столтенберг, считая, что это не противоречит НАТО. В сентябре 2016 года Франция и Германия подготовили проект предложений по модернизации европейской обороны, в котором предлагается создать единый центр управления, организовать обмен материально-техническими ресурсами, развернуть общую систему спутникового наблюдения.
Инициаторами создания единой армии Евросоюза выступают Франция и Германия. Подготовка уже началась, и вопрос только в том, когда создание общеевропейской армии будет, так сказать, кодифицировано. Вероятно, это произойдёт не раньше завершения интеграции военно-промышленных комплексов лидеров Евросоюза.
Выход Великобритании из ЕС кладёт начало перестройке «коллективного Запада»: США и Великобритания с одной стороны, Евросоюз с тенденцией превращения в «Четвёртый рейх» с другой. Интеграция военно-промышленных комплексов Германии и Франции, к которым неизбежно присоединится промышленность Северной Италии, экономически структурирует франко-германское («каролингское») ядро Европы. Сюда могут вписаться и младоевропейцы, в первую очередь Польша, Румыния, Болгария и Венгрия. Англия же традиционно предпочитает стоять над схваткой своих континентальных конкурентов.
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Летом 2016 года СМИ сообщили, что французская государственная компания Nexter Systems S.A. и германская компания Kraus-Maffei Wegmann GmbH & Co. KG (KMW) создали объединённый холдинг («танковый аэробус»), который будет специализироваться на производстве бронетанковой техники и артиллерийского вооружения. Холдинг получил название KNDS (от KMW and Nexter Defense Systems); первоначальное рабочее название Honosthor (сочетание имён древнеримского бога воинской чести Хоноса и североевропейского бога грома Тора) было отвергнуто: имена языческих богов войны были слишком откровенной отсылкой к Третьему рейху, когда «просвещённые» арийцы размахивали молотом Тора и, взметая в приветствии руки, копировали приветственный жест римских легионеров.
49% акций Kraus-Maffei Wegmann принадлежит группе Siemens AG, миноритарными акционерами которой с правом участия в выборе совета директоров являются крупнейшие в мире американские инвестиционные фонды The Vanguard Group и BlackRock. Это означает, что США будут иметь прямой доступ ко всем инновационным решениям европейского «танкового аэробуса».
Когда в сентябре прошлого года Макрон объявил, что слияние крупнейшей итальянской военно-морской компании Fincantieri с французской госкорпорацией Naval Group окончательно одобрено, заговорили и о появлении «военно-морского аэробуса». А на днях пресс-служба Fincantieri сообщила, что в ближайшее время будет создан совместный капитал (Fincantieri и Naval Group будут владеть в нём равными долями по 50%), что станет первым шагом на пути к образованию их альянса. Обе компании сотрудничали ранее при строительстве вспомогательных кораблей для ВМС Франции. В 2019 году они намерены представить план модернизации эсминцев класса Horizon, включающий внедрение системы управления боевыми действиями. 34% в акционерном капитале Naval Group принадлежит транснациональной корпорации Thales, миноритарными акционерами которой, как, впрочем, и итальянской Fincantieri, являются все те же The Vanguard Group и BlackRock.
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Аэрокосмическая промышленность ведущих держав Евросоюза объединилась ещё в конце ХХ века. В 1998 году правительства Франции, Великобритании, Германии, Италии, Испании и Швеции одобрили проект создания европейского аэрокосмического холдинга European Aeronautic Defence and Space Airbus Group (EADS). Холдинг образован слиянием немецкой Daimler-Benz Aerospace AG, французской Aérospatiale-Matra и испанской CASA (Construcciones Aeronáuticas SA).
EADS – вторая в мире после Boeing аэрокосмическая компания и второй в Европе после BAE Systems производитель вооружения и военной техники. EADS является единственным акционером Airbus S.A.S., занимающейся производством пассажирских, грузовых и военно-транспортных самолётов. Концерну EADS принадлежат также:
  • 100 % Eurocopter (вертолёты);
  • 100 % EADS Astrium (спутники);
  • 50 % ATR (турбовинтовые самолёты);
  • 47 % Dassault Aviation (истребители);
  • 46 % Eurofighter GmbH (истребители);
  • 40 % MBDA (ракеты);
  • Airbus Military.
Нужно ли говорить, что миноритарным акционером EADS является вездесущий американский фонд Vanguard?
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Объединение военных корпораций Германии и Франции лежит в русле мощной тенденции возрождения так называемого «каролингского ядра» старой финансово-промышленной аристократии Европы. Острие экспансии этого военно-промышленного комплекса направлено на Восток, причём становление единого европейского ВПК происходит под контролем США, которые станут бенефициарами всех будущих инноваций европейской оборонки.
И теперь Дональд Трамп выдал европейцам карт-бланш на проект организации единой армии Евросоюза, костяк которой составят немецкие и французские подразделения.
Владимир ПРОХВАТИЛОВ

Фонд Стратегической Культуры

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