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Трамп что-то скрывает: Американские сенаторы хотят допросить переводчиков со встреч президента США с Путиным
17 января 2019, 07:09 • 55 • Политика
В Сенате отправили запрос о предоставлении возможности допросить переводчиков со встреч Трампа и Путина. Это вызвано тем, что The Washington Post заявила, что глава Белого дома скрывает подробности переговоров с президентом России.
Демократы Боб Менендес и Джек Рид из Сената США направили в Белый дом запрос о предоставлении возможности допроса переводчиков, которые присутствовали на официальных встречах лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Сенаторы также хотят удостовериться, что записи переговоров хранятся надлежащим образом.
Накануне газета The Washington Post заявила, что Трамп скрывает от членов своей администрации подробности переговоров с Путиным.
The New York Times также поделилось информацией, что после первой совместной встречи американского и российского президентов в Германии Трамп попросил у своего переводчика стенограмму, забрал её и сказал, чтобы о сути встречи никому не рассказывали, в этот же день он провёл ещё одну приватную встречу с Владимиром Путиным.
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