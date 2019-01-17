Трамп что-то скрывает: Американские сенаторы хотят допросить переводчиков со встреч президента США с Путиным

В Сенате отправили запрос о предоставлении возможности допросить переводчиков со встреч Трампа и Путина. Это вызвано тем, что The Washington Post заявила, что глава Белого дома скрывает подробности переговоров с президентом России.

Демократы Боб Менендес и Джек Рид из Сената США направили в Белый дом запрос о предоставлении возможности допроса переводчиков, которые присутствовали на официальных встречах лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Сенаторы также хотят удостовериться, что записи переговоров хранятся надлежащим образом.

Накануне газета The Washington Post заявила, что Трамп скрывает от членов своей администрации подробности переговоров с Путиным.

The New York Times также поделилось информацией, что после первой совместной встречи американского и российского президентов в Германии Трамп попросил у своего переводчика стенограмму, забрал её и сказал, чтобы о сути встречи никому не рассказывали, в этот же день он провёл ещё одну приватную встречу с Владимиром Путиным.