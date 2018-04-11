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Трамп что-то химичит в Сирии

11 апреля 2018, 15:24  •  385 • Аналитика

 

«Белые каски» с белыми нитками

События в Сирии стали очередным поводом для конфронтации России и США. Американцы обвинили Москву в пособничестве Башару Асаду, якобы, применившему химическое оружие. Россия, в свою очередь, говорит о провокации. Ситуацию усугубляет и вмешательство в нее третьих стран, в частности, Израиля.

О том, что в городе Дума, что в восточной части оазиса Гута (так называемой Восточной Гуте) правительственными войсками взорвана бомба с хлором, сообщила организация «Белые каски», уже не один раз обвинявшая Асада в применении химического оружия. На кадрах, которые она продемонстрировала, были люди, действительно с симптомами отравлений неким химическим веществом. Всего по данным «Белых касок», погибло более семидесяти человек. Другие источники называют цифры чуть меньшие, но в целом счет идет на десятки. Президент США Дональд Трамп назвал в своем твиттере Асада «животным» и пообещал России и Ирану карами за поддержку сирийских властей. В чем будут выражаться эти кары, в новых ли санкциях или может, в неких действиях США в Сирии пока не очень понятно. Вероятно, к конкретным действиям американцы перейдут (если перейдут) только после ближайшего заседания Совбеза ООН.

Нельзя сказать, что бомба хлора, поубивавшая жителей Гуты, произвела эффект разорвавшейся информационной бомбы в мире и в США. Самим фактом того, что в Сирии кто-то нет-нет, да применит химическое оружие, уже не удивишь. ООН расследует десятки случаев такого рода и всякий раз, учитывая сложную обстановку объятой гражданской войной без четкой линии фронта страны, убедительных улик против правительственных сил или их противников не находится.

Однако в нынешней истории с применением химического оружия на версию невиновности Асада играет мотив и обстоятельства происшедшего. О том, что противники действующих сирийских властей готовят провокацию с применением химического оружия за несколько дней до нее, заявлял и российский МИД, и российский президент. Не был секретом и автор готовящейся провокации – группировка «Джейш аль-Ислам», действующая в Восточной Гуте. Последнее время она понесла значительные потери от действий правительственных войск и даже, как уверяет официальный Дамаск, сейчас находится в состоянии, близком к расколу и поражению. У нее есть прямой мотив для втягивания в конфликт США – а ведь именно так можно трактовать возможный американский удар по позициям Асада. Но можно и иначе. Не группировка втягивает США, а, напротив, последние втянули в эту историю боевиков.

Любопытно, что слова Владимира Путина о готовящейся провокации косвенно подтвердила сама «Джейш аль-Ислам». В пятницу она неожиданно разорвала перемирие, не став его использовать, как это бывало в прошлом, для консолидации и накапливания сил. Объяснить это иначе, чем намерением устроить провокацию, трудно.

Также трудно было бы найти логику в действиях Асада, если допустить, что это он решил применить хлор. Даже если считать официальные сообщения чересчур оптимистичными, все равно нельзя не признать, что последнее время сирийская армия действует в Восточной Гуте достаточно успешно. Зачем в этих условиях нужно было бы применять ОВ, не ясно.

Не ясно, и был ли вообще хлор. В российском Центра примирения враждующих сторон в Сирии заявили, что результаты обследования районов города показали отсутствие следов отравляющих веществ.

Как прореагирует Запад

На реальные или мнимые события в Восточной Гуте союзники США ответили внешне дисциплинировано. Великобритания, Германия и прочие западные государства с той или иной степенью категоричности возложили вину за применение химического оружия на Асада. Но «наказать» сирийское правительство взялся тот, от кого это меньше всего ждали – Израиль. Проинформировав, как утверждает госдеп, своего американского союзника, израильтяне нанесли удар по аэродрому Тифор.

Большой блеф Трампа, или Кто будет «наказывать» Сирию?

Чисто военные последствия этой атаки на правительственные войска не впечатляют: никакого серьезного ущерба не нанесено. Но политически американцы, можно сказать, удачно выпутались из ситуации – по крайней мере, пока. Они, формально ответив сирийским властям, не выглядят союзниками религиозных экстремистов.

Однако в среднесрочном плане действия Израиля изрядно дискредитируют саму идею «наказания» Асада силой оружия. Как бы ни был ненавистен нынешний режим и поддерживающий его Иран суннитским радикалам, желания бороться с ним при помощи израильтян они не испытывают. Тем паче, что ситуация в Палестине сейчас имеет отчетливую тенденцию к обострению. На границе сектора Газа и Израиля уже не первый день идут столкновения. А в мае они усилятся, так как Трамп намерен именно в этом месяце открыть посольство США в Иерусалиме, что воспринимается многими арабами как признание этого города исключительно еврейским.

На этом фоне становится понятнее активность израильтян, которым, возможно, нужно показать, что они являются столь же энергичным игроком, как и когда-то прежде, а акции против переноса американского посольства (а из той же Газы вполне могут последовать запуски ракет) будут жестко пресекаться военной силой. Трамп, в свою очередь, будет пытаться использовать происходящее как еще один повод для давления на Россию.

Кроме того, президент США заявил о возможности открытого военного вмешательства в Сирии против Башара Асада, если данные о химатаке со стороны правительственых войск подтвердятся. Подтвердятся они или нет, в США, очевидно, решат сами для себя, готовясь к анонсированной встрече Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Она и является, вероятнее всего, основным мотивом для эскалации во всех сферах, от экономической до военной, что, видимо, рассматривается американцами как усиление переговорных позиций.

В этом контексте обращает на себя внимание и телефонный разговор российского президента и Ангелы Меркель, который состоялся в понедельник.

В эти минуты Трамп может начать Третью мировую войну

Как сообщили в Кремле, лидеры обменялись мнениями по ситуации в Сирии, «в том числе с учетом адресованных официальному Дамаску обвинений ряда западных государств в использовании химического оружия». В этом же сообщении говорится, что стороны условились продолжить совместную работу по урегулированию внутриукраинского кризиса в «нормандском формате». Это характерная договоренность с учетом того, что на минувшей неделе Украина заявляла о переходе к некоему новому формату, без участия России, на котором якобы будет обсуждаться ввод в Донбасс миротворцев. Также «подтверждена позиция России и Германии в отношении реализации крупного взаимовыгодного проекта в газовой сфере - "Северного потока - 2", - говорится в сообщении о телефонном разговоре канцлера Германии и Владимира Путина. Тема «потока» важна еще и в связи с расширением американских санкций в минувшую пятницу, которое коснулось лично главы «Газпрома».

Какой ответ на вопросы об инциденте в Сирии получила от президента РФ Ангела Меркель, догадаться нетрудно, а оба заявления по вопросам, затрагивающие интересы России и ФРГ, выглядят весьма лояльно со стороны последней. И - как попытка осторожно дать понять, что санкционное и дипломатическое давление на Россию вызывает одобрение не у всех союзников США, тем более, что его эскалация принимает характер, угрожающий системе международных отношений.

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