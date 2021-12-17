Трамп честно рассказал о связях с русскими: "Мозгов не хватило"

Младший сын экс-президента США Дональда Трампа Эрик в прямом эфире телеканала CNN честно рассказал о связях отца с русскими во время выборов 2016 года. Он банально заявил, что членам его семьи просто "не хватило мозгов", чтобы пойти на такой шаг.

Откровения Эрика Трампа, стоит отметить, изрядно повеселили ведущих. Сын экс-президента в манере своего отца принялся рубить с плеча.

"У нас просто мозгов не хватило, чтобы пойти на сговор с Россией. Мы вообще ни во что не врубались", - честно признался сын экс-президента.

Кроме того, отпрыск семейства Трампов рассказал не менее увлекательную историю о ходе предвыборной кампании своего отца. Он поведал, как всё семейство отправилось на кокус (собрание сторонников) в штат Айова, и там Эрик проявил себя во всей красе.

"Помню, мы приехали на кокус. И спрашиваю там одного паренька: "Слушай, что вообще такое кокус? И что мы тут делаем?", - поведал Эрик Трамп.

Напомним, Дональд Трамп был президентом США с 2017 по 2021 годы. На протяжении всего президентского срока политика обвиняли в связях с русскими спецслужбами, якобы оказавшими заметное влияние на ход выборов в стране.