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Трамп через Twitter назвал имя преемника "Боевого ястреба"
18 сентября 2019, 22:09 • 68 • В мире
Спецпосланник президента по делам заложников в Госдепартаменте США Роберт О'Брайен стал новым помощником по национальной безопасности. Эту должность до 10 сентября занимал Джон Болтон, получивший прозвище "Боевой ястреб". О новом назначении американский лидер Дональд Трамп объявил в Twitter.
Американский президент Дональд Трамп назвал имя нового советника по нацбезопасности, должность которого ранее занимал Джон Болтон. По словам Трампа, занимать этот пост отныне будет спецпосланник президента по делам заложников в Госдепартаменте.
О назначении Трамп по обыкновению сообщил через Twitter.
Он подчеркнул, что ранее работал с О'Брайеном.
Примечательно, что за несколько дней до этого заявления о том, что кандидатуру О'Брайена рассматривают на пост Болтона, сообщала The Washington Post.
По информации издания, в минувшую пятницу Трамп провёл интервью с О'Брайеном в Белом доме. Власти считают преемника Болтона "безопасным выбором" из-за его хороших отношений с представителями Госдепа и Пентагона.
Напомним, что ранее Трамп объяснил отставку Джона Болтона. По его словам, он не был согласен с многими его предложениями.
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