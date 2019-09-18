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Трамп через Twitter назвал имя преемника "Боевого ястреба"

18 сентября 2019, 22:09  •  68 • В мире
Спецпосланник президента по делам заложников в Госдепартаменте США Роберт О'Брайен стал новым помощником по национальной безопасности. Эту должность до 10 сентября занимал Джон Болтон, получивший прозвище "Боевой ястреб". О новом назначении американский лидер Дональд Трамп объявил в Twitter.
Американский президент Дональд Трамп назвал имя нового советника по нацбезопасности, должность которого ранее занимал Джон Болтон. По словам Трампа, занимать этот пост отныне будет спецпосланник президента по делам заложников в Госдепартаменте.
О назначении Трамп по обыкновению сообщил через Twitter.
Он подчеркнул, что ранее работал с О'Брайеном.
Примечательно, что за несколько дней до этого заявления о том, что кандидатуру О'Брайена рассматривают на пост Болтона, сообщала The Washington Post.
I am pleased to announce that I will name Robert C. O’Brien, currently serving as the very successful Special Presidential Envoy for Hostage Affairs at the State Department, as our new National Security Advisor. I have worked long & hard with Robert. He will do a great job!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 18, 2019
По информации издания, в минувшую пятницу Трамп провёл интервью с О'Брайеном в Белом доме. Власти считают преемника Болтона "безопасным выбором" из-за его хороших отношений с представителями Госдепа и Пентагона.
Напомним, что ранее Трамп объяснил отставку Джона Болтона. По его словам, он не был согласен с многими его предложениями.

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