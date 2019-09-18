Трамп через Twitter назвал имя преемника "Боевого ястреба"

Американский президент Дональд Трамп назвал имя нового советника по нацбезопасности, должность которого ранее занимал Джон Болтон. По словам Трампа, занимать этот пост отныне будет спецпосланник президента по делам заложников в Госдепартаменте.

О назначении Трамп по обыкновению сообщил через Twitter.

Он подчеркнул, что ранее работал с О'Брайеном.

Примечательно, что за несколько дней до этого заявления о том, что кандидатуру О'Брайена рассматривают на пост Болтона, сообщала The Washington Post.

I am pleased to announce that I will name Robert C. O’Brien, currently serving as the very successful Special Presidential Envoy for Hostage Affairs at the State Department, as our new National Security Advisor. I have worked long & hard with Robert. He will do a great job! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 18, 2019

По информации издания, в минувшую пятницу Трамп провёл интервью с О'Брайеном в Белом доме. Власти считают преемника Болтона "безопасным выбором" из-за его хороших отношений с представителями Госдепа и Пентагона.

Напомним, что ранее Трамп объяснил отставку Джона Болтона. По его словам, он не был согласен с многими его предложениями.