Трамп через неделю протестов в Белоруссии заявил: "Ужасная ситуация"

В США официально прокомментировали происходящее в Белоруссии. По словам американского лидера Дональда Трампа, ситуация в республике ужасная.

Трамп отметил, что Вашингтон пристально наблюдает за происходящим в Беларуси, сообщает агентство Reuters.

Журналистка Юлия Витязева иронично отреагировала на заявление Трампа в своём телеграм-канале.

"Ой, а у кого недавно на улицах толпы протестующих сметали всё на своём пути, жгли полицейские участки и стреляли друг в друга? Впрочем, да. Это же другое", - написала она.

Напомним, что после состоявшихся 9 августа президентских выборов в Белоруссии вспыхнули массовые протесты. Ситуация первые два дня была крайне накалена, происходили стычки с силовиками, в последовавшие дни активисты выходили на мирные акции.

Одна из крупнейших протестных акций состоялась накануне, 16 августа.