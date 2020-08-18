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Трамп через неделю протестов в Белоруссии заявил: "Ужасная ситуация"
18 августа 2020, 08:40 • 108 • В мире
Президент США Дональд Трамп впервые отреагировал на происходящее в Белоруссии. По его словам, в республике ужасная ситуация.
В США официально прокомментировали происходящее в Белоруссии. По словам американского лидера Дональда Трампа, ситуация в республике ужасная.
Трамп отметил, что Вашингтон пристально наблюдает за происходящим в Беларуси, сообщает агентство Reuters.
Журналистка Юлия Витязева иронично отреагировала на заявление Трампа в своём телеграм-канале.
"Ой, а у кого недавно на улицах толпы протестующих сметали всё на своём пути, жгли полицейские участки и стреляли друг в друга? Впрочем, да. Это же другое", - написала она.
Напомним, что после состоявшихся 9 августа президентских выборов в Белоруссии вспыхнули массовые протесты. Ситуация первые два дня была крайне накалена, происходили стычки с силовиками, в последовавшие дни активисты выходили на мирные акции.
Одна из крупнейших протестных акций состоялась накануне, 16 августа.
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