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Трамп: Человека в США можно раздавить простым обвинением

10 февраля 2018, 22:39  •  94 • В мире
Президент США Дональд Трамп возмутился тем, что в Штатах карьеру и репутацию человека можно убить обвинениями.
Репутацию американского гражданина можно уничтожить банальным обвинением. Об этм заявил президент США Дональд Трамп.
По его словам, "некоторые обвинения правдивы, некоторые ложны, некоторые стары, некоторые новы".
Политик не стал объяснять, о каких именно обвинениях идет речь. При этом он добавил, что сомневается в том, что в США полноценно функционирует судебная система.
"Для ложного обвиненного нет восстановления - жизнь и карьера пропали. Неужели нет такой вещи, как надлежащее судопроизводство?" - написал он на странице в Twitter.
Отметим, что комментарий Трампа прозвучал на фоне многочисленных скандалов, в том числе и о сексуальных домогательствах, в результате которых политики, деятели кино и другие были вынуждены покидать места работы.
Также на днях стало известно, что бывший агент актрисы Роуз Макгоуэн, которая обвинила голливудского продюсера Харви Вайнштейна в домогательствах, покончила с собой.

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